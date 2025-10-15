Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты лучших автопутешествий: какие маршруты завоевали сердца экспертов в 2025 году
Ногти будто сменили хозяина: грибок исчезает после простой процедуры на кухне
Европа готовится к Рождеству, а визовые центры — к хаосу: россиян ждут сюрпризы и длинные паузы
Рыба, которая полетит к звёздам: зачем морского окуня отправляют в космос
Защемило шею так, что больно повернуться? Эти простые приемы помогут быстро снять спазм
Нефтяной разворот: Лукойл взял курс на Азию
Секрет дачников-максималистов: вот как выжать из грядки второй урожай без лишних хлопот
Машина просит прощания, а вы не слышите: признаки, что пора продавать авто
Красивые руки за 15 минут в день: простая тренировка, после которой хочется надеть майку без рукавов

Натали Портман в Лионе: как девочка из Леона создала собственную киностудию

1:41
Кино

Оскароносная актриса Натали Портман выступила с мастер-классом на фестивале Люмьер в Лионе. Мероприятие собрало аншлаг в театре Pathé Bellecour, подтвердив статус голливудской звезды как одного из главных гостей события.

Натали Портман
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Натали Портман

В ходе беседы Портман рассказала о мотивах создания собственной продюсерской компании.

"Мне хотелось создавать фильмы, которые я сама хочу видеть и в которых хочу участвовать", — приводит слова актрисы Variety.

Портман призналась, что её знакомство с кинематографом началось с мейнстрима, а углубление в искусство произошло уже во время работы. Она также поделилась мнением о коллегах, выделив Джину Роулендс и Джулианну Мур. Отдельно актриса почтила память Дайан Китон.

"Её героини могли быть сложными, нервными, смешными и странными. Она позволяла женщинам быть странными на экране", — отметила Портман.

Разговор затронул ранний этап карьеры и образование. Первую роль в "Леоне" Портман сравнила с детской игрой, назвав актёрство естественным поведением. Обучение в Гарварде и изучение психологии, по её словам, напрямую связаны с профессией.

"Это один и тот же вопрос: почему люди делают то, что они делают?" — сказала актриса.

Она также подробно остановилась на методах подготовки к ролям — от чтения исторических книг до изучения видео на YouTube.

На вопрос о наследии роли в "Чёрном лебеде" актриса с юмором ответила на французском: "Я до сих пор делаю упражнения для ягодиц".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Запах детства и корицы: цукаты из тыквы, от которых дом пахнет теплом и уютом
Еда и рецепты
Запах детства и корицы: цукаты из тыквы, от которых дом пахнет теплом и уютом
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Наука и техника
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Наука и техника
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал Любовь Степушова США сорвали покров таинственности с будущих украинских Томагавков Андрей Николаев
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Последние материалы
Защемило шею так, что больно повернуться? Эти простые приемы помогут быстро снять спазм
Секрет дачников-максималистов: вот как выжать из грядки второй урожай без лишних хлопот
Нефтяной разворот: Лукойл взял курс на Азию
Натали Портман в Лионе: как девочка из Леона создала собственную киностудию
Машина просит прощания, а вы не слышите: признаки, что пора продавать авто
Красивые руки за 15 минут в день: простая тренировка, после которой хочется надеть майку без рукавов
Шум в ушах — предвестник беды: раскрываем секрет опасных сигналов
Лошади против мотеля: трёхлетний конфликт в Перми закончился неожиданно
Потерял всё за минуту: бывший фаворит Пугачёвой рассказал, как она из ревности разрушила его карьеру
Один штрих — и суп перестаёт быть посредственным: приём, который скрывают шефы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.