Натали Портман в Лионе: как девочка из Леона создала собственную киностудию

Кино

Оскароносная актриса Натали Портман выступила с мастер-классом на фестивале Люмьер в Лионе. Мероприятие собрало аншлаг в театре Pathé Bellecour, подтвердив статус голливудской звезды как одного из главных гостей события.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Натали Портман

В ходе беседы Портман рассказала о мотивах создания собственной продюсерской компании.

"Мне хотелось создавать фильмы, которые я сама хочу видеть и в которых хочу участвовать", — приводит слова актрисы Variety.

Портман призналась, что её знакомство с кинематографом началось с мейнстрима, а углубление в искусство произошло уже во время работы. Она также поделилась мнением о коллегах, выделив Джину Роулендс и Джулианну Мур. Отдельно актриса почтила память Дайан Китон.

"Её героини могли быть сложными, нервными, смешными и странными. Она позволяла женщинам быть странными на экране", — отметила Портман.

Разговор затронул ранний этап карьеры и образование. Первую роль в "Леоне" Портман сравнила с детской игрой, назвав актёрство естественным поведением. Обучение в Гарварде и изучение психологии, по её словам, напрямую связаны с профессией.

"Это один и тот же вопрос: почему люди делают то, что они делают?" — сказала актриса.

Она также подробно остановилась на методах подготовки к ролям — от чтения исторических книг до изучения видео на YouTube.

На вопрос о наследии роли в "Чёрном лебеде" актриса с юмором ответила на французском: "Я до сих пор делаю упражнения для ягодиц".