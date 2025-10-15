Саудовская Аравия выбрала Хижру для Оскара: о чём драма, где паломничество обернулось поиском

Саудовская Аравия выбрала дорожную драму "Хижра" в качестве официальной заявки на премию "Оскар".
Режиссёром картины выступила Шахад Амин, для которой эта работа стала второй в карьере. Её предыдущий фильм "Чешуя" также представлял страну в международном конкурсе киноакадемии.
Фильм рассказывает историю 12-летней Джанны, которая отправляется в паломничество к Мекке вместе с бабушкой и старшей сестрой. Неожиданное исчезновение сестры вынуждает героинь начать напряжённые поиски в пустыне.
Съёмки проходили в нескольких регионах страны, включая пустынные локации и города Джидда, и Медина.
"Представлять свою страну на "Оскаре" во второй раз — это большая честь и отражение позитивных изменений в нашем кинематографе", — цитирует режиссёра Variety.
Амин подчеркнула сложность производства, которое потребовало работы в отдалённых регионах.
Проект стал результатом сотрудничества нескольких кинокомпаний, включая саудовскую Film AlUla и фонд Красноморского кинофестиваля.
Премьерный показ картины состоялся в рамках Венецианского кинофестиваля. Список номинантов в категории "Лучший международный фильм" будет объявлен Академией 16 декабря.
