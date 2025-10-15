Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Колесо взрывается без предупреждения: как спасти машину, если шина лопнула на ходу
Квартиры ваши, а стена — нет: главный юридический парадокс, о котором молчат в БТИ
Тренажёр, который не обещает лёгкости, но дарит постоянство: формула долголетия под ногами
Китай построил лестницу в облака: 1,44 млрд на комфорт
На ножах: какие шокирующие подробности о жизни с Бритни Спирс рассказал экс-супруг звезды
Усталость после 40 лет? Этот метод поможет женщинам вернуть энергию и радость жизни
Один неверный кусочек — и утка не взлетит: как правильно подкармливать водоплавающих
Сочи осенью оказался не тем, чем кажется: туристка проверила город в несезон и была ошеломлена
Гимнастика больше не будет прежней: ушёл человек, благодаря которому она стала искусством — Александр Дитятин

Саудовская Аравия выбрала Хижру для Оскара: о чём драма, где паломничество обернулось поиском

1:21
Кино

Саудовская Аравия выбрала дорожную драму "Хижра" в качестве официальной заявки на премию "Оскар".

Оскар
Фото: flickr.com by Prayitno, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оскар

Режиссёром картины выступила Шахад Амин, для которой эта работа стала второй в карьере. Её предыдущий фильм "Чешуя" также представлял страну в международном конкурсе киноакадемии.

Фильм рассказывает историю 12-летней Джанны, которая отправляется в паломничество к Мекке вместе с бабушкой и старшей сестрой. Неожиданное исчезновение сестры вынуждает героинь начать напряжённые поиски в пустыне.

Съёмки проходили в нескольких регионах страны, включая пустынные локации и города Джидда, и Медина.

"Представлять свою страну на "Оскаре" во второй раз — это большая честь и отражение позитивных изменений в нашем кинематографе", — цитирует режиссёра Variety.

Амин подчеркнула сложность производства, которое потребовало работы в отдалённых регионах.

Проект стал результатом сотрудничества нескольких кинокомпаний, включая саудовскую Film AlUla и фонд Красноморского кинофестиваля.

Премьерный показ картины состоялся в рамках Венецианского кинофестиваля. Список номинантов в категории "Лучший международный фильм" будет объявлен Академией 16 декабря.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Новости спорта
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Запах детства и корицы: цукаты из тыквы, от которых дом пахнет теплом и уютом
Еда и рецепты
Запах детства и корицы: цукаты из тыквы, от которых дом пахнет теплом и уютом
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал Любовь Степушова США сорвали покров таинственности с будущих украинских Томагавков Андрей Николаев Семь ненужных опций в автомобилях: простите, но прежде чем покупать их, нужно подумать Сергей Милешкин
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Последние материалы
Сухой воздух превратил зверя в мумию: в Мичигане нашли неизвестное существо с черепом как у собаки
Невидимая рука рынка: как российские алмазы находят новые пути после санкций G7
Губернатор Ростовской области навестил казаков-добровольцев в зоне СВО
Спите спокойно, если сможете: новая тактика клопов ставит в тупик даже профессионалов
Мэл Гибсон снимает сиквел Страстей Христовых: почему в фильме нет прежних актёров
Серебро на голове, блеск в глазах: как сделать седые волосы мягкими и сияющими
Ольга Кормухина не выдержала: предлагает остановить тёмные тусовки самым жёстким способом
С виду утка, на деле монстр: как природа создала хищника, который пугает даже рыбаков
Салон после поездки с питомцем превращается в ковёр: одна хитрость решает проблему за минуты
Орган, который работает без отдыха, не выдерживает лени: почему сердце страдает первым
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.