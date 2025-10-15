Мэл Гибсон снимает сиквел Страстей Христовых: почему в фильме нет прежних актёров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Режиссёр Мэл Гибсон начал съёмки сиквела своей знаменитой картины "Страсти Христовы" в римских студиях Cinecittà.

Мэл Гибсон
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мэл Гибсон

Производство фильма "Воскресение Христа" стартовало спустя более двадцати лет после выхода первой части. Как сообщает Variety, проект ознаменовался полным обновлением актёрского состава с включением в него известных итальянских исполнителей.

Роль Иисуса Христа перешла от Джеймса Кэвизела к финскому актёру Яакко Отонену. Марию Магдалину вместо Моники Беллуччи сыграет кубинская актриса Мариэла Гаррига. В обновлённом ансамбле присутствуют Кася Смутняк в образе Девы Марии, Пьер Луиджи Пазино в роли апостола Петра и Риккардо Скамарчо, который воплотит на экране Понтия Пилата.

В проекте также задействован британский актёр Руперт Эверетт, чья роль пока не раскрывается. 

Как пояснил источник, близкий к киногруппе, решение полностью сменить актёров связано с сюжетными рамками.

"Действие разворачивается через три дня после распятия, и для сохранения прежнего состава пришлось бы задействовать дорогостоящие технологии омоложения", — отметил представитель производства.

Кинолента будет разделена на две отдельные части, выход которых в мировой прокат ожидается в 2027 году. Съёмочный процесс официально стартовал на прошлой неделе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
