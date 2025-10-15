Испытание для Брэда Питта: режиссёр — о самом опасном дне съёмок Формулы-1 в Лас-Вегасе

Режиссёр Джозеф Косински рассказал о наиболее сложном периоде съёмок гоночной драмы "Формула-1" с Брэддом Питтом в главной роли.
По словам постановщика, наибольшие опасения вызвала работа во время реального этапа Гран-при в Лас-Вегасе. Он отметил экстремальные условия, в которых пришлось работать голливудской звезде. Холодная погода и отсутствие сцепления с трассой создавали постоянную угрозу.
"В Лас-Вегасе я по-настоящему скрещивал пальцы. Из-за низких температур покрышки почти не цеплялись за асфальт, и одна ошибка могла отправить его в стену", — признался Косински.
Режиссёр подчеркнул, что это был самый опасный элемент всей производственной программы. Питту не представилось возможности предварительно опробовать трассу, которая функционирует лишь несколько дней в году. При этом уличная конфигурация полотна в Лас-Вегасе практически не имеет зон безопасности.
Несмотря на высокие риски, актёр блестяще справился с поставленной задачей. Косински отметил природный талант Питта к вождению и его серьёзную подготовку, включавшую тысячи кругов на тренировках.
"Я всегда чувствовал, что он полностью контролирует автомобиль, и мы не переходили границы ответственности", — цитирует режиссёра People.
Работа над картиной оставила у Питта глубокие эмоции. По завершении основных съёмок актёр с неохотой покидал гоночный болид. Команда пошла ему навстречу и позволила сделать несколько прощальных кругов.
Что касается продолжения истории, Косински не исключил разработки сиквела. Обсуждение новых сюжетных линий для персонажа Сонни Хейса может начаться в ближайшее время, если того потребует зрительский интерес.
