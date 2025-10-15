Скрытые стороны Белы Лугоши: какие тайны легенды ужасов готовится раскрыть Леонардо ДиКаприо

Кинокомпания Universal приступила к работе над биографическим фильмом о Беле Лугоши. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на информированные источники.
Продюсером проекта станет Леонардо ДиКаприо через свою компанию Appian Way. Сценарий написали Ларри Карацевски и Скотт Александер, известные по фильмам "Эд Вуд" и "Народ против Ларри Флинта".
Картина сосредоточится на раннем периоде жизни Лугоши и его пути к роли графа Дракулы в классическом фильме 1931 года. Создатели планируют показать становление актёра и его прорыв в Голливуде.
На текущий момент не названы дата выхода фильма и актёр на главную роль.
Напомним, что недавно на экраны вышла картина Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", главную роль в которой исполнил ДиКаприо.
