Скрытые стороны Белы Лугоши: какие тайны легенды ужасов готовится раскрыть Леонардо ДиКаприо

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокомпания Universal приступила к работе над биографическим фильмом о Беле Лугоши. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на информированные источники.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леонардо Ди Каприо

Продюсером проекта станет Леонардо ДиКаприо через свою компанию Appian Way. Сценарий написали Ларри Карацевски и Скотт Александер, известные по фильмам "Эд Вуд" и "Народ против Ларри Флинта".

Картина сосредоточится на раннем периоде жизни Лугоши и его пути к роли графа Дракулы в классическом фильме 1931 года. Создатели планируют показать становление актёра и его прорыв в Голливуде.

На текущий момент не названы дата выхода фильма и актёр на главную роль.

Напомним, что недавно на экраны вышла картина Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", главную роль в которой исполнил ДиКаприо.