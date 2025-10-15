Нолан назвал роль Джонсона лучшей в году: что так впечатлило режиссёра

Режиссёр Кристофер Нолан в недавнем интервью высоко оценил актёрскую работу Дуэйна Джонсона. Беседа была посвящена фильму "Крушащая машина", где Джонсон исполнил главную роль.
Нолан подчеркнул, что актёр продемонстрировал невероятную глубину перевоплощения.
"Это душераздирающе. Я считаю, что это невероятная актёрская игра", — заявил режиссёр.
По его мнению, в этом году зрители вряд ли увидят более сильную актёрскую работу.
Фильм рассказывает историю бойца ММА Марка Керра, добившегося успеха в конце 1990-х годов. Драматическая лента повествует о его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с возлюбленной.
Для Джонсона эта роль стала серьёзным драматическим испытанием.
