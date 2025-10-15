Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нолан назвал роль Джонсона лучшей в году: что так впечатлило режиссёра

0:51
Кино

Режиссёр Кристофер Нолан в недавнем интервью высоко оценил актёрскую работу Дуэйна Джонсона. Беседа была посвящена фильму "Крушащая машина", где Джонсон исполнил главную роль.

Дуэйн «Скала» Джонсон
Фото: commons.wikimedia.org by Sgt. Valerie C. Eppler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дуэйн «Скала» Джонсон

Нолан подчеркнул, что актёр продемонстрировал невероятную глубину перевоплощения.

"Это душераздирающе. Я считаю, что это невероятная актёрская игра", — заявил режиссёр.

По его мнению, в этом году зрители вряд ли увидят более сильную актёрскую работу.

Фильм рассказывает историю бойца ММА Марка Керра, добившегося успеха в конце 1990-х годов. Драматическая лента повествует о его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с возлюбленной.

Для Джонсона эта роль стала серьёзным драматическим испытанием.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
