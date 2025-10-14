Кошки, бомжи и комната размером со стол: Александр Молочников — о кошмарах эмиграции в США

Режиссёр Александр Молочников описал тяжёлые бытовые условия, в которых оказался после переезда из России. Кинематографист рассказал о финансовых трудностях и проблемах с жильём в первое время эмиграции.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Молочников

По его словам, имевшихся 10 тысяч долларов оказалось совершенно недостаточно для нормального обустройства. Молочников подчеркнул, что помощь знакомых стала для него единственным спасением.

Именно друзья предоставили ему временное жильё и приглашали на обеды.

"Я жил в какой-то квартире знакомых размером со стол", — рассказал режиссёр о своих первых днях за границей в интервью "Би-би-си".

Описывая условия жизни, Молочников упомянул многочисленные бытовые неудобства.

"Кошки писали в ванную, с утра я сонный вставал в эту лужу, снизу орали бомжи", — поделился он деталями своего непростого быта.

Ситуация усугубилась, когда владелец жилья заболел коронавирусом, и всей семье пришлось срочно уехать. Режиссёр оказался в сложном положении, не имея альтернативных вариантов для проживания.

Кроме того, в том же интервью Молочников заявил о невозможности возвращения в Россию. По его словам, он планирует продолжать карьеру в Соединённых Штатах.

Режиссёр отметил, что создаваемый им контент более не соответствует российской действительности, что закрывает для него профессиональные перспективы на родине.