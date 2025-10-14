Уровень седьмого класса: за что Кушанашвили разнёс актёрскую игру Данилы Козловского

Журналист Отар Кушанашвили жёстко раскритиковал сериал "Бар "Один звонок"" с Данилой Козловским в главной роли.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Данила Козловский

В авторской программе "Каково?!" на YouTube-канале Кушанашвили заявил, что это худшая работа из всего его зрительского опыта.

Конкретным моментом провала журналист назвал сцену с танцем Козловского на барной стойке.

Отдельно телеведущий выделил уровень актёрской игры звезды сериала. Кушанашвили охарактеризовал игру Козловского как крайне слабую.

"Уровень седьмого класса средней школы номер 15 города Кутаиси", — заявил журналист.

По его мнению, именно так могут кривляться школьники без жизненного опыта.

Кушанашвили также провёл сравнительную оценку среди актёров. Наиболее органичной работой в проекте он назвал выступление популярного тиктокера Егора Шипа. Журналист считает, что блогер продемонстрировал лучший результат, опередив по качеству игры даже звезду "Беспринципных" Оксану Акиньшину.