Уровень седьмого класса: за что Кушанашвили разнёс актёрскую игру Данилы Козловского

Журналист Отар Кушанашвили жёстко раскритиковал сериал "Бар "Один звонок"" с Данилой Козловским в главной роли.
В авторской программе "Каково?!" на YouTube-канале Кушанашвили заявил, что это худшая работа из всего его зрительского опыта.
Конкретным моментом провала журналист назвал сцену с танцем Козловского на барной стойке.
Отдельно телеведущий выделил уровень актёрской игры звезды сериала. Кушанашвили охарактеризовал игру Козловского как крайне слабую.
"Уровень седьмого класса средней школы номер 15 города Кутаиси", — заявил журналист.
По его мнению, именно так могут кривляться школьники без жизненного опыта.
Кушанашвили также провёл сравнительную оценку среди актёров. Наиболее органичной работой в проекте он назвал выступление популярного тиктокера Егора Шипа. Журналист считает, что блогер продемонстрировал лучший результат, опередив по качеству игры даже звезду "Беспринципных" Оксану Акиньшину.
