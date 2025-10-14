Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выходит за рамки красоты: скрытые опасности гель-лака, о которых не предупреждают
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Посадка гортензии: осень против весны — как выбрать лучший сезон для роскошных цветов
Клиенты взбунтовались? Суши-гигант отказался от касс самообслуживания
Как Иван Янковский справляется с грузом сравнений с легендарным дедом — откровение актёра
Электроника берёт под охрану даже старые машины: защита, которую можно установить самому
Ягодицы — мотор нашего тела: почему без них страдает даже позвоночник
Невинный перекус — опасные последствия: как детское питание влияет на взрослые болезни
Без лаборатории и опыта: определите пол попугая за 5 минут по этим наглядным признакам

Уровень седьмого класса: за что Кушанашвили разнёс актёрскую игру Данилы Козловского

1:06
Кино

Журналист Отар Кушанашвили жёстко раскритиковал сериал "Бар "Один звонок"" с Данилой Козловским в главной роли.

Данила Козловский
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Данила Козловский

В авторской программе "Каково?!" на YouTube-канале Кушанашвили заявил, что это худшая работа из всего его зрительского опыта.

Конкретным моментом провала журналист назвал сцену с танцем Козловского на барной стойке.

Отдельно телеведущий выделил уровень актёрской игры звезды сериала. Кушанашвили охарактеризовал игру Козловского как крайне слабую.

"Уровень седьмого класса средней школы номер 15 города Кутаиси", — заявил журналист.

По его мнению, именно так могут кривляться школьники без жизненного опыта.

Кушанашвили также провёл сравнительную оценку среди актёров. Наиболее органичной работой в проекте он назвал выступление популярного тиктокера Егора Шипа. Журналист считает, что блогер продемонстрировал лучший результат, опередив по качеству игры даже звезду "Беспринципных" Оксану Акиньшину

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Наука и техника
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов
Полезно знать
Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Наука и техника
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Клиенты взбунтовались? Суши-гигант отказался от касс самообслуживания
Как Иван Янковский справляется с грузом сравнений с легендарным дедом — откровение актёра
Электроника берёт под охрану даже старые машины: защита, которую можно установить самому
Ягодицы — мотор нашего тела: почему без них страдает даже позвоночник
Невинный перекус — опасные последствия: как детское питание влияет на взрослые болезни
Без лаборатории и опыта: определите пол попугая за 5 минут по этим наглядным признакам
ИИ спланировал отпуск — и всё пошло не по плану: как умные боты подставляют туристов
Ветрянка снова шагает по стране: причина распространения вовсе не в погоде
Рыба в духовке: 5 ошибок, которые превращают полезное блюдо в разочарование — избегайте их
Как Алла Пугачёва почтила память Валентина Юдашкина: трогательные слова Примадонны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.