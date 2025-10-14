Кино как зеркало хаоса: Майкл Манн указал на фильм, отражающий всю глубину американского кризиса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Режиссёр Майкл Манн прокомментировал современный кризис в США, выделив ключевую для понимания проблем ленту.

Майкл Манн
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Майкл Манн

Кинематографист назвал фильм Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой" важнейшим материалом для анализа текущей ситуации в стране. По мнению Манна, картина точно отражает глубинные общественные противоречия.

Манн подчеркнул, что нынешний кризис отличается от политической борьбы прошлого века. Он напомнил об эпохе доминирования телевидения, когда единое медиапространство формировало общее мнение.

Режиссёр отметил, что сегодняшняя интенсивная информационная нагрузка создаёт принципиально иную динамику.

"С социальными сетями взаимосвязь настолько интенсивна, что это создаёт динамику перегрузки", — пояснил Майкл Манн в интервью французскому изданию Le Point.

Для режиссёра работа Андерсона стала точным воплощением этой фрагментации. Беспокойная форма картины, с параллельными диалогами и резкими сменами тональности, имитирует информационный шум современности.

Фильм не просто показывает разобщённое общество, а формально передаёт ощущение дезориентации. Манн считает, что "Битва за битвой" не предлагает готовых ответов, но предоставляет структуру для осмысления хаоса. Именно это, по его мнению, и является задачей серьёзного кинематографа в текущую эпоху.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
