Личное прощание Киану Ривза: что он сказал о Дайане Китон, вспоминая съёмки с Николсоном

Киану Ривз выразил соболезнования в связи с кончиной своей коллеги Дайаны Китон. Легендарная актриса скончалась в Калифорнии в субботу в возрасте 79 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Ruven Afanador, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дайан Китон

Ривз высказался о ней на красной дорожке премьеры своего нового фильма в Нью-Йорке. Голливудский актёр подчеркнул особое отношение Китон к работе и окружающим.

"Она была очень добра ко мне. Щедрая, щедрая артистка и очень особенный, уникальный человек", — цитирует Ривза E! News.

Их совместная работа в романтической комедии Нэнси Мейерс "Любовь по правилам и без" состоялась в 2003 году.

Ривз также поделился личным воспоминанием о съёмочной площадке. Он отметил уникальную химию между Дайаной Китон и Джеком Николсоном, которые ранее уже работали вместе.

"Было здорово видеть их вместе. С той историей, которую они разделяли, с той теплотой и любовью, которые они испытывали друг к другу", — добавил он.

Режиссёр фильма Нэнси Мейерс в Instagram* назвала Китон другом почти 40 лет. Она отметила, что потеряла невероятную творческую связь, которую режиссёр может только мечтать найти с актрисой.

Новость о смерти Китон стала неожиданностью для индустрии, так как о её болезни не было широко известно.

Свою дань уважения актрисе также принёс Вуди Аллен, назвавший её мнение единственным, которое для него действительно имело значение. В свою очередь, близкий друг Аль Пачино признался, что актёр больше всего сожалеет, что так и не женился на артистке.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ