Загадка, покорившая мир: как сериал Шерлок стал эталоном телевизионного искусства

Кино

Cериал "Шерлок" телеканала BBC зрители до сих пор называют величайшим проектом в истории телевидения.

Фото: flickr by Fat Les (bellaphon) from London, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бенедикт Камбербэтч в роли Шерлока Холмса

Современная адаптация рассказов Артура Конан Дойля создана сценаристами Стивеном Моффатом и Марком Гэтиссом. Проект выходил в эфир с 2010 по 2017 год, покорив аудиторию по всему миру.

Главные роли сыграли Бенедикт Камбербэтч в образе гениального детектива и Мартин Фриман в роли доктора Ватсона. Действие перенесено в современный Лондон, где Холмс использует для расследований смартфоны и ведение блога. При этом съёмки преимущественно проходили в Кардиффе.

Шоу получило множество наград, включая премии BAFTA и "Эмми". Актёрский состав и создатели были отмечены за высокое мастерство.

Зрители годами продолжают делиться своими впечатлениями на платформах. Один из поклонников написал: "Этот сериал — моя любимая работа BBC и величайшее телевидение всех времён для меня. Его обязан увидеть каждый".

Другой зритель отметил универсальность проекта. По его словам, сериал сочетает в себе остроумие, юмор, тайну и драму, представляя собой законченный продукт.