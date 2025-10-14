Всего за одну минуту на экране: как камео Тома Хэнкса перевернуло восприятие сериала 1883

Американский актёр Том Хэнкс появился в эпизодической роли в сериале "1883". Двукратный обладатель премии "Оскар" принял участие в съёмках дочернего проекта франшизы "Йеллоустоун".

Фото: flickr by Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Том Хэнкс

Хэнкс воплотил на экране образ генерала Джорджа Мида во втором эпизоде сериала. Сцена с его участием представляет собой флешбэк к событиям Гражданской войны в США.

"Даже минутное появление может перевесить тон всего эпизода", — отмечают кинокритики, анализируя работу актёра.

Как сообщает портал Paramount+, участие Хэнкса в проекте стало результатом его дружеских отношений с Тимом МакГроу, который играет одну из основных ролей в сериале.

Позже к касту присоединилась и супруга Хэнкса, Рита Уилсон, что подтверждает практику привлечения звёзд мирового уровня в проект.

Франшиза "Йеллоустоун" известна участием знаменитых актёров, включая Кевина Костнера, Харрисона Форда и Хелен Миррен.

Эпизодическая роль Хэнкса продолжила эту традицию, продемонстрировав зрителям возможность влияния кратковременного появления на общее восприятие сериала.