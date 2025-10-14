Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про подъёмы ног: одно упражнение заменяет все тренировки на пресс
Тайные города Рима в Испании: стены, мосты и театры, пережившие падение империи
Спорный берег: что стало причиной конфликта вокруг недвижимости Киркорова
Каменная молитва превратилась в стоны: падение церкви обнажило тайное кладбище прошлого
Они могут сжечь вашу квартиру! Эти устройства опасны при подключении через удлинитель
Мечтаете о коже без изъянов? Эти натуральные средства сделают чудо с вашим лицом
Метанол под надзором: в России предложили следить за незамерзайкой как за спиртом
Замена масла кажется простой процедурой: но 8 из 10 водителей делают это неправильно
Посадили тую — а весной одни рыжие пеньки? Ошибка, которую совершают все садоводы

Всего за одну минуту на экране: как камео Тома Хэнкса перевернуло восприятие сериала 1883

1:16
Кино

Американский актёр Том Хэнкс появился в эпизодической роли в сериале "1883". Двукратный обладатель премии "Оскар" принял участие в съёмках дочернего проекта франшизы "Йеллоустоун". 

Том Хэнкс
Фото: flickr by Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Том Хэнкс

Хэнкс воплотил на экране образ генерала Джорджа Мида во втором эпизоде сериала. Сцена с его участием представляет собой флешбэк к событиям Гражданской войны в США.

"Даже минутное появление может перевесить тон всего эпизода", — отмечают кинокритики, анализируя работу актёра.

Как сообщает портал Paramount+, участие Хэнкса в проекте стало результатом его дружеских отношений с Тимом МакГроу, который играет одну из основных ролей в сериале.

Позже к касту присоединилась и супруга Хэнкса, Рита Уилсон, что подтверждает практику привлечения звёзд мирового уровня в проект.

Франшиза "Йеллоустоун" известна участием знаменитых актёров, включая Кевина Костнера, Харрисона Форда и Хелен Миррен.

Эпизодическая роль Хэнкса продолжила эту традицию, продемонстрировав зрителям возможность влияния кратковременного появления на общее восприятие сериала. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Новости спорта
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Новости спорта
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Посадили тую — а весной одни рыжие пеньки? Ошибка, которую совершают все садоводы
Замена масла кажется простой процедурой: но 8 из 10 водителей делают это неправильно
Экспедиция услышала невозможное: джунгли Мадагаскара поют голосами капитанов звёздных миров
15 минут и десерт готов, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Организм превращается в мишень для любой заразы: сигнал тревоги, который легко пропустить
Египет оказался лишь учеником: древнейшие мумии нашли там, где не ждала ни одна экспедиция
ИИ берёт на себя зрение: как устройство из Сиэтла учит людей снова ходить уверенно
Париж застопорил план ЕС по российским активам: кулуары раскрывают другое настроение
Tomahawk как карточный ход: США предлагают ракеты — и одновременно двигают Киев к мобилизации
Дилеры просят нажать на тормоз: новая схема утильсбора застала авторынок врасплох
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.