Он хотел любви, а получил два будущих: Третья лишняя — фильм, где ошибка становится судьбой

Кино

Истории о любви, случайностях и последствиях всегда находят отклик в зрителях. Но фильм "Третья лишняя" режиссёра Чеда Хартигана выходит за рамки привычной романтической драмы. Вместо идеализированных чувств и лёгких решений зритель получает реалистичный портрет запутавшихся в себе молодых людей, вынужденных взрослеть быстрее, чем они успевают понять, что с ними происходит.

Дорога
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дорога

Главный герой — Коннор (Джона Хауэр-Кинг), добродушный и немного наивный парень, давно влюблён в Оливию (Зои Дойч), коллегу из ресторана. Его робкие попытки пригласить девушку на свидание долго остаются без ответа, пока однажды она не соглашается. Их отношения развиваются стремительно, и в какой-то момент всё кажется почти идеальным. Но счастье оказывается непрочным — Оливия неожиданно узнаёт, что беременна.

Любовь, которая застала врасплох

С этого момента в жизни героев всё меняется. Коннор пытается взять на себя ответственность, хотя сам не до конца понимает, что значит быть взрослым. Оливия колеблется между страхом и надеждой, между новой ролью матери и внутренней растерянностью. Их пара оказывается на перепутье: готовы ли они к ребёнку, если даже к самим себе они пока не готовы?

И как будто этого мало, в их дом врывается прошлое — появляется Дженни (Руби Крус), с которой Коннор провёл ночь незадолго до начала отношений с Оливией. И у неё та же новость: она тоже ждёт ребёнка. Так из одной истории любви рождается сложный треугольник, где у каждого своя правда, свои ожидания и своя боль.

Нелинейная мелодрама

Хартиган, известный по фильмам "Моррис из Америки" и "Маленькая рыбка", берёт знакомую схему любовного треугольника, но избегает банальностей. Здесь нет чётких "правых" и "виноватых", нет шаблонных финалов, где герой выбирает одну и навсегда. В "Третьей лишней" важнее другое — как люди справляются с ответственностью, растерянностью и чувством вины.

История могла бы развиваться по двум линиям. В одной — Коннор остаётся с Оливией, и это горько-сладкий роман с женщиной мечты, который постепенно рассыпается под тяжестью обстоятельств. В другой — он сближается с Дженни, чья история начинается с обмана: чтобы не расстраивать родителей, она выдаёт Коннора за своего парня.

В обеих версиях фильма хватает химии, но режиссёр делает выбор в пользу честности, а не зрительских ожиданий. "Третья лишняя" не стремится угодить — наоборот, постоянно сбивает ритм, заставляя зрителя сомневаться, с кем из героинь герой должен остаться.

Взросление как неизбежность

Картина неровная, временами даже рваная — и именно в этом её сила. Она не предлагает решения, а показывает процесс. Герои совершают ошибки, ссорятся, мирятся и снова рушат всё до основания. И если Коннор словно застрял между юностью и зрелостью, то Оливия и Дженни проходят свой путь осознания материнства.

Фильм становится особенно живым в сценах, где обе женщины взаимодействуют не как соперницы, а как люди, которых объединяет одно — неожиданный опыт беременности. Их поддержка друг друга, их неловкость и попытки разобраться в себе — самые искренние моменты картины.

Когда мелодрама становится зеркалом

"Третья лишняя" не выглядит идеальной: временами она перегружена темами — от страха близости до кризиса самоидентичности. Персонажи не всегда получают достаточно экранного времени, чтобы раскрыться полностью. Однако именно несовершенство делает фильм ближе к жизни. Ведь настоящие чувства редко бывают стройными и понятными.

Тональность картины колеблется: лёгкая романтическая комедия вдруг превращается в меланхоличную драму. Из-за этого у зрителя может возникнуть ощущение, что он смотрит два разных фильма. Но в этом хаосе есть смысл — жизнь ведь тоже редко укладывается в единый жанр.

Психология и эмоции

Сюжет Хартигана строится вокруг эмоциональной перегрузки: как справиться с неожиданными переменами, когда нет времени их осознать. Здесь затронуты темы ответственности, внутренней хрупкости и принятия — особенно для молодых людей, только начинающих взрослую жизнь.

Обе героини — не просто "мать" и "соперница", а отражения разных способов справляться с тревогой. Дженни уходит в защиту, прячется за ложью. Оливия старается всё контролировать, пока не понимает, что контроль — иллюзия.

Итог

"Третья лишняя" — кино не о выборе между женщинами, а о взрослении, которое приходит внезапно и без предупреждения. Это история о людях, которые учатся быть честными и принимать последствия собственных решений. При всей своей неровности фильм остаётся тёплым, человечным и живым — таким же, как сама жизнь, где нет идеальных сценариев и предсказуемых концов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
