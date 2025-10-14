Накосячил и попал в кино: Иван Янковский рассказал, как стал актёром из-за материнского ультиматума

Актёр Иван Янковский раскрыл неожиданные детали своего прихода в профессию во время интервью для проекта Dreamcast при участии медиапродюсера Трифона Бебутова и актёра Льва Зулькарнаева.
Янковский подробно описал ситуацию, которая предопределила его карьеру.
"Я попал в киношколу, потому что я очередной раз накосячил. Мать сказала: либо ты в армию отправляешься в Суворовское, либо ты будешь учиться там, где твой мозг совпадает с твоими желаниями", — поделился актёр.
Отдельное внимание в разговоре заняла тема творческой династии. Иван Янковский назвал своего деда, Олега Янковского, ключевым нравственным ориентиром в жизни и профессии. Актёр подчеркнул особое значение семейных ценностей и преемственности поколений.
Говоря о современных проектах, Янковский выразил интерес к экспериментальному кино.
"Чтобы было больше возможности играть и снимать то, о чём снимать по каким-то морально-этическим нормам нельзя", — пояснил он.
Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.