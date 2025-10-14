Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Накосячил и попал в кино: Иван Янковский рассказал, как стал актёром из-за материнского ультиматума

Кино

Актёр Иван Янковский раскрыл неожиданные детали своего прихода в профессию во время интервью для проекта Dreamcast при участии медиапродюсера Трифона Бебутова и актёра Льва Зулькарнаева.

Иван Янковский
Фото: VK Видео by канал DREAMCAST, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иван Янковский

Янковский подробно описал ситуацию, которая предопределила его карьеру.

"Я попал в киношколу, потому что я очередной раз накосячил. Мать сказала: либо ты в армию отправляешься в Суворовское, либо ты будешь учиться там, где твой мозг совпадает с твоими желаниями", — поделился актёр.

Отдельное внимание в разговоре заняла тема творческой династии. Иван Янковский назвал своего деда, Олега Янковского, ключевым нравственным ориентиром в жизни и профессии. Актёр подчеркнул особое значение семейных ценностей и преемственности поколений.

Говоря о современных проектах, Янковский выразил интерес к экспериментальному кино.

"Чтобы было больше возможности играть и снимать то, о чём снимать по каким-то морально-этическим нормам нельзя", — пояснил он. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
