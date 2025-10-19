Когда Терминатор плачет: один фильм выбил Шварценеггера из колеи — он заперся дома на неделю

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:32
Кино

После выхода "Терминатора" в 1984 году Арнольд Шварценеггер стал символом эпохи — воплощением силы, харизмы и уверенности. Казалось, его путь в Голливуде теперь гарантированно будет состоять лишь из побед. Однако даже железный Терминатор однажды сломался — из-за фильма, который оказался для актёра неожиданно личным поражением.

Арнольд Шварценеггер
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Арнольд Шварценеггер

После "Терминатора": взлёт и уверенность в непогрешимости

Картина Джеймса Кэмерона сделала Арнольда мировой звездой. Продюсеры выстраивались в очередь, предлагая ему всё новые роли в боевиках и триллерах. Он стал лицом жанра, с которым ассоциировалось само слово "успех".
В начале 1990-х студии были уверены: если в титрах есть фамилия Шварценеггера, фильм обязательно принесёт прибыль. Так думали все — и ошиблись.

В 1993 году на экраны вышел комедийный боевик "Последний киногерой". Для актёра это был проект мечты — лёгкий, самоироничный, одновременно приключенческий и семейный. Но именно он стал самым болезненным провалом в его карьере.

Провал, которого никто не ожидал

"Последний киногерой" не был плохим фильмом — напротив, его идея выглядела свежо: мальчик попадает в кино и встречает своего кумира, героя боевиков Джека Слейтера. Однако зрители оказались не готовы к этой самоиронии, а критики не поняли, чего от картины ожидать — пародии или серьёзного блокбастера.

Бюджет составил 85 миллионов долларов, но сборы едва превысили 137 миллионов. Для студии Columbia Pictures это был удар, а для Арнольда — личная трагедия.

Фильм вышел всего через неделю после "Парка юрского периода" Стивена Спилберга — и мгновенно оказался в его тени. Критики и зрители ждали от Шварценеггера привычного безупречного боевика, а получили философскую мета-комедию. Рынок не простил.

"Он не выходил из дома неделю"

Неудача ударила по актёру сильнее, чем можно было представить. Арнольд всегда воспринимал своё ремесло как борьбу, но на этот раз не смог спрятаться за привычную маску силы.

"Я чувствовал себя ужасно, практически не выходил из дома на протяжении недели и даже не общался с друзьями и близкими", — сказал Арнольд Шварценеггер.

Близкие пытались его поддержать, но безуспешно. Даже слова родственников воспринимались как раздражающие — ведь внутри у него словно что-то рухнуло.

"Когда его свекровь пыталась убедить его, что жизнь продолжается, он стал ещё более подавленным", — отметил режиссёр Джеймс Кэмерон.

Реакция друзей и коллег

Для Кэмерона это было настоящим шоком. Режиссёр, хорошо знавший Арнольда, не привык видеть своего друга в таком состоянии.

"Его голос звучал так, будто он уже несколько часов лежал в кровати и плакал", — сказал режиссёр Джеймс Кэмерон после их телефонного разговора.

Он признавался, что никогда не видел Шварценеггера настолько растерянным и подавленным. Для актёра, всегда гордившегося дисциплиной и железным самообладанием, слёзы стали чем-то, что он не мог контролировать.

Почему "Последний киногерой" провалился

Причины неудачи сегодня очевидны. Во-первых, маркетинг фильма оказался неудачным — трейлеры обещали стандартный боевик, а зрители получили ироничную, многослойную историю о границах между реальностью и вымыслом. Во-вторых, конкуренция со "Спилберговскими динозаврами" оказалась непосильной даже для Терминатора.

Кроме того, в 1993 году публика ещё не была готова к мета-жанрам и самоиронии над голливудскими клише. Теперь же именно эти черты делают фильм особенным.

После провала — новый успех

К счастью, актёр не остался в тени надолго. Уже через год он вернулся на экраны в фильме Джеймса Кэмерона "Правдивая ложь". Картина собрала почти 400 миллионов долларов и вновь сделала Арнольда символом Голливуда.
Этот успех стал своеобразной терапией: актёр понял, что даже провалы могут стать ступенькой к следующей победе.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
