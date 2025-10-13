Сын Макконахи потряс Голливуд: первая роль Леви вызвала шквал эмоций – вот что случилось на съёмках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:01
Кино

Сын Мэттью Макконахи дебютировал в кино в фильме-катастрофе "Школьный автобус". 17-летний Леви Альвес Макконахи сыграл роль Шона, сына персонажа своего отца.

Мэттью Макконахи
Фото: commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мэттью Макконахи

Картина заняла первое место в рейтингах стриминговых платформ в 101 стране. Проект стал семейным предприятием Макконахи — в съёмках участвовали три поколения семьи.

Леви исполнил роль подростка в конфликте с отцом. Особую эмоциональность сценам придавало реальное родство актёров.

"Это был уникальный опыт — играть сложные эмоции с собственным отцом", — поделился молодой актёр.

В фильме также снялась 93-летняя мать Мэттью Макконахи. Для Мэри Кэтлин Маккейб это уже вторая роль в карьере после фильма "Берни" 2011 года.

Успешный дебют открыл Леви дорогу в кинематограф. Молодой актёр уже приступил к съёмкам в новом проекте с Крисом Праттом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
