Сын Макконахи потряс Голливуд: первая роль Леви вызвала шквал эмоций – вот что случилось на съёмках

Сын Мэттью Макконахи дебютировал в кино в фильме-катастрофе "Школьный автобус". 17-летний Леви Альвес Макконахи сыграл роль Шона, сына персонажа своего отца.
Картина заняла первое место в рейтингах стриминговых платформ в 101 стране. Проект стал семейным предприятием Макконахи — в съёмках участвовали три поколения семьи.
Леви исполнил роль подростка в конфликте с отцом. Особую эмоциональность сценам придавало реальное родство актёров.
"Это был уникальный опыт — играть сложные эмоции с собственным отцом", — поделился молодой актёр.
В фильме также снялась 93-летняя мать Мэттью Макконахи. Для Мэри Кэтлин Маккейб это уже вторая роль в карьере после фильма "Берни" 2011 года.
Успешный дебют открыл Леви дорогу в кинематограф. Молодой актёр уже приступил к съёмкам в новом проекте с Крисом Праттом.
