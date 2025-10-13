Тейлор Свифт завершает легендарное турне: какие грандиозные проекты певица представит поклонникам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:23
Кино

Тейлор Свифт объявила о выходе двух масштабных проектов на платформе Disney+. Певица представит документальный сериал "Конец эры" и фильм о финальном концерте тура The Eras Tour.

Тейлор Свифт
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тейлор Свифт

Шестисерийный документальный проект раскроет закулисные подробности легендарного турне. Премьера первых двух эпизодов состоится 12 декабря с еженедельным добавлением новых серий.

Одновременно выйдет фильм "Тейлор Свифт: The Eras Tour: Финальное шоу". В него войдут записи последнего выступления в Ванкувере 8 декабря 2024 года.

Особенностью станет включение песен из альбома The Tortured Poets Department. Эти композиции отсутствовали в первоначальной версии концертного фильма.

Новость последовала за рекордным релизом альбома The Life of a Showgirl. Пластинка побила рекорды Spotify, став самым прослушиваемым альбомом за один день.

Сама певица призналась, что не планирует новые турне в ближайшее время.

"Я действительно устала, думая о повторении такого опыта", — пояснила Свифт.

Сейчас артистка сосредоточена на подготовке к свадьбе с Трэвисом Келси. Планирование церемонии станет её следующим крупным проектом после завершения музыкального цикла.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
