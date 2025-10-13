Киногрехи: как голливудские режиссеры ошибались в своих прогнозах развития технологий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Технологии в научной фантастике часто стареют быстрее самих фильмов. Некогда впечатляющие спецэффекты и футуристические концепции сегодня вызывают скорее улыбку, чем восхищение.

Зависший телевизор
Зависший телевизор

"Военные игры" 1983 года сохранили актуальность сюжета, но их представление о кибербезопасности выглядит наивным. Взлом американского суперкомпьютера через обычный модем сегодня кажется невероятным.

"Хакеры" 1995 года предлагают стильную, но далёкую от реальности картину компьютерного взлома. Повторное нажатие одной клавиши для взлома системы выглядит комично.

"Джонни Мнемоник" 1995 года пытался представить киберпространство, но его визуальные эффекты напоминают ранние видеоигры. Особенно нелепо выглядит сцена с дельфином-декодером.

Оригинальный "Трон" 1982 года когда-то поражал воображение, но сегодня его компьютерная графика выглядит примитивно. Лишь ностальгия спасает фильм от полного устаревания.

"Газонокосильщик" 1992 года наиболее пострадал от времени. Его изображение виртуальной реальности уступает даже самым простым современным играм.

Как пишет Comicbook, эти фильмы остаются важной частью кинематографического наследия, но служат напоминанием: технологический прогресс непредсказуем.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
