Одиссея Нолана свела с ума Эллиота Пейджа: вот что он рассказал о сценарии

Эллиот Пейдж воссоединится с Кристофером Ноланом после 15-летнего перерыва. Актёр присоединился к проекту "Одиссея" — новой эпической ленте режиссёра.
На Нью-Йоркском комик-коне Пейдж рассказал о чтении сценария. Процесс сопровождался строгими мерами секретности, напомнившими актёру работу над "Началом".
"Вы приходите в офис, читаете сценарий и уходите. Это похоже на поездку на американских горках", — поделился Пейдж.
По словам актёра, оба сценария Нолана производят схожий эффект. Первоначально повествование кажется масштабным и запутанным, но постепенно элементы складываются в единую картину.
"Все части соединяются, сохраняя эмоциональную глубину несмотря на грандиозность проектов", — отметил Пейдж.
Актёр выразил энтузиазм по поводу работы с Ноланом. Он назвал участие в "Начале" ценным опытом и с радостью принял новое предложение режиссёра.
Роль Пейджа в "Одиссее" пока не раскрывается.
