Александр Молочников об Америке: почему режиссёр заговорил об ограничениях

Режиссёр Александр Молочников поделился наблюдениями о работе в американской культурной среде. Он отметил наличие как позитивных, так и проблемных аспектов.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Молочников

Особое внимание Молочников уделил вопросам свободы самовыражения. По его словам, он столкнулся с определёнными ограничениями в творчестве.

"Я очень много с чем сталкивался в Америке, что ограничивало мою свободу", — признался режиссёр в интервью Би-би-си.

Молочников предпочёл не углубляться в конкретные примеры, чтобы избежать излишнего внимания. Он охарактеризовал современные США как "сложносочинённый организм".

При этом режиссёр отметил фундаментальное отличие политических систем двух стран. Он подчеркнул, что в Америке сохраняется институт выборов.

По словам Молочникова, прямое сравнение ситуации в России и США невозможно. Каждая страна развивается по собственному пути.