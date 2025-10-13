Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Режиссёр Александр Молочников поделился наблюдениями о работе в американской культурной среде. Он отметил наличие как позитивных, так и проблемных аспектов.

Александр Молочников
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Молочников

Особое внимание Молочников уделил вопросам свободы самовыражения. По его словам, он столкнулся с определёнными ограничениями в творчестве.

"Я очень много с чем сталкивался в Америке, что ограничивало мою свободу", — признался режиссёр в интервью Би-би-си.

Молочников предпочёл не углубляться в конкретные примеры, чтобы избежать излишнего внимания. Он охарактеризовал современные США как "сложносочинённый организм".

При этом режиссёр отметил фундаментальное отличие политических систем двух стран. Он подчеркнул, что в Америке сохраняется институт выборов.

По словам Молочникова, прямое сравнение ситуации в России и США невозможно. Каждая страна развивается по собственному пути.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
