Александр Молочников об Америке: почему режиссёр заговорил об ограничениях

Режиссёр Александр Молочников поделился наблюдениями о работе в американской культурной среде. Он отметил наличие как позитивных, так и проблемных аспектов.
Особое внимание Молочников уделил вопросам свободы самовыражения. По его словам, он столкнулся с определёнными ограничениями в творчестве.
"Я очень много с чем сталкивался в Америке, что ограничивало мою свободу", — признался режиссёр в интервью Би-би-си.
Молочников предпочёл не углубляться в конкретные примеры, чтобы избежать излишнего внимания. Он охарактеризовал современные США как "сложносочинённый организм".
При этом режиссёр отметил фундаментальное отличие политических систем двух стран. Он подчеркнул, что в Америке сохраняется институт выборов.
По словам Молочникова, прямое сравнение ситуации в России и США невозможно. Каждая страна развивается по собственному пути.
