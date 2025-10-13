Виктория Исакова и способы пережить утрату: как сериалы помогают актрисе в трудные времена

Виктория Исакова рассказала о методах борьбы с жизненными трудностями после смерти мужа.
Актриса призналась, что справляется с тяжёлыми периодами через просмотр сериалов.
"Когда начинается сумасшедшая жесть в жизни, я смотрю "Друзей", "Как я встретил вашу маму"", — написала Исакова в Telegram-канале.
Режиссёр Юрий Мороз скончался в июле после борьбы с онкологическим заболеванием. С тех пор актриса сосредоточилась на работе и воспитании дочери.
Накануне Исакова отметила день рождения в кругу близких. Дочь Варвара подарила матери шапку ручной работы с цветочной вышивкой.
"Варя, спасибо тебе большое! Я в шоке!" — поделилась эмоциями актриса.
Этот подарок стал одним из самых трогательных в её жизни.
