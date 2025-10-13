Виктория Исакова и способы пережить утрату: как сериалы помогают актрисе в трудные времена

Кино

Виктория Исакова рассказала о методах борьбы с жизненными трудностями после смерти мужа.

Фото: Telegram by Telegram-канал Виктории Исаковой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виктория Исакова

Актриса призналась, что справляется с тяжёлыми периодами через просмотр сериалов.

"Когда начинается сумасшедшая жесть в жизни, я смотрю "Друзей", "Как я встретил вашу маму"", — написала Исакова в Telegram-канале.

Режиссёр Юрий Мороз скончался в июле после борьбы с онкологическим заболеванием. С тех пор актриса сосредоточилась на работе и воспитании дочери.

Накануне Исакова отметила день рождения в кругу близких. Дочь Варвара подарила матери шапку ручной работы с цветочной вышивкой.

"Варя, спасибо тебе большое! Я в шоке!" — поделилась эмоциями актриса.

Этот подарок стал одним из самых трогательных в её жизни.