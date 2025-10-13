Аль Пачино потрясён: раскрыта главная трагедия его жизни после смерти Дайан Китон

Аль Пачино прокомментировал кончину своей бывшей возлюбленной Дайан Китон. Актёр признался, что считал её единственной настоящей любовью в жизни.
По словам близкого друга Пачино, актёр многие годы сожалел о нереализованной возможности заключить брак.
"Он всегда будет сожалеть о том, что не воспользовался шансом", — отметил источник Daily Mail.
Знакомство пары состоялось на съёмках "Крёстного отца" в 1971 году. Их роман продолжался с перерывами на протяжении шестнадцати лет.
Дайан Китон скончалась 11 октября в возрасте 79 лет. Актриса получила "Оскар" за роль в фильме "Энни Холл" и стала символом американского кинематографа.
