Аль Пачино потрясён: раскрыта главная трагедия его жизни после смерти Дайан Китон

Аль Пачино прокомментировал кончину своей бывшей возлюбленной Дайан Китон. Актёр признался, что считал её единственной настоящей любовью в жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Embajada de EEUU en la Argentina, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Аль Пачино

По словам близкого друга Пачино, актёр многие годы сожалел о нереализованной возможности заключить брак.

"Он всегда будет сожалеть о том, что не воспользовался шансом", — отметил источник Daily Mail.

Знакомство пары состоялось на съёмках "Крёстного отца" в 1971 году. Их роман продолжался с перерывами на протяжении шестнадцати лет.

Дайан Китон скончалась 11 октября в возрасте 79 лет. Актриса получила "Оскар" за роль в фильме "Энни Холл" и стала символом американского кинематографа.