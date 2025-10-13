Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Повезло с мужем: Ксения Собчак раскрыла секреты своей жизни с Константином Богомоловым
Из тусклых в зеркальные: маска, которая превращает волосы в струящийся шёлк
Хочешь ведро ягод — копай сейчас: осенняя малина хранит главный секрет весеннего урожая
Когда стены начинают говорить: археологи уверены — Теотиуакан хранил письменность задолго до майя
46 — не приговор: как Джолин Диас превратила фитнес в эликсир молодости
Минимум шерсти, максимум комфорта: 7 собак, которые изменят ваше представление о чистоте
Тормоза шепчут, пока не закричат: как распознать момент просьбы о помощи
Тишина в спальне зависит не от толщины стен: вот что на самом деле отвечает за звукоизоляцию
Банковские карты поставят на счёт: с декабря хотят ввести жёсткие лимиты для граждан

Тимоти Шаламе на пороге Оскара: какая роль может принести ему победу

Кино

Тимоти Шаламе стал главным претендентом на получение премии "Оскар" за роль в байопике "Марти Суприм". Шансы актёра значительно возросли после успешной премьеры на Нью-Йоркском кинофестивале.

Тимоти Шаламе
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тимоти Шаламе

По данным издания Variety, критики высоко оценили работу Шаламе. Актёр может стать вторым самым молодым лауреатом в категории "Лучшая мужская роль".

В случае победы Шаламе побьёт рекорд Эдриана Броуди. Тот получил статуэтку в 29 лет за фильм "Пианист".

Картина рассказывает историю Марти Райзмана — легенды настольного тенниса. Действие происходит в Америке 1950-х годов.

В фильме снялись Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон и другие известные актёры. Премьера ленты запланирована на декабрь 2025 года.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Наука и техника
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Популярное
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей

Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.

Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Библейское чудо ожило: археологи нашли город, где апостол Павел исцелил хромого Игорь Буккер Газа после войны: Трамп реализует мирный план, но кто контролирует ситуацию на самом деле Любовь Степушова Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Последние материалы
Огненная граница империи: найденная крепость раскрыла, как Египет удерживал власть над востоком
Скромная свадьба Распутиной: что заставило певицу пойти на этот шаг после 25 лет вместе
Пенсия Пугачёвой под угрозой? Юрист оценил перспективу оставить Примадонну без выплат
Время танковых гигантов: в США назвали Т-90М2 самой мощной в мире машиной
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Орбита под завалом: спутники сталкиваются, и начинается цепная реакция катастроф
Этот невинный жест разрушает волосы: привычка, которая крадет густоту и блеск
Кира Найтли и скандал вокруг Роулинг: как актриса отреагировала на бойкот Гарри Поттера
Последний шанс заправить бак? Новосибирские АЗС доживают последние дни с бензином
Выбросьте кондиционер без сожаления: то, что лежит на кухне, вернёт полотенцам мягкость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.