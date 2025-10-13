Тимоти Шаламе на пороге Оскара: какая роль может принести ему победу

Тимоти Шаламе стал главным претендентом на получение премии "Оскар" за роль в байопике "Марти Суприм". Шансы актёра значительно возросли после успешной премьеры на Нью-Йоркском кинофестивале.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тимоти Шаламе

По данным издания Variety, критики высоко оценили работу Шаламе. Актёр может стать вторым самым молодым лауреатом в категории "Лучшая мужская роль".

В случае победы Шаламе побьёт рекорд Эдриана Броуди. Тот получил статуэтку в 29 лет за фильм "Пианист".

Картина рассказывает историю Марти Райзмана — легенды настольного тенниса. Действие происходит в Америке 1950-х годов.

В фильме снялись Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон и другие известные актёры. Премьера ленты запланирована на декабрь 2025 года.