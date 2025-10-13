Тимоти Шаламе на пороге Оскара: какая роль может принести ему победу

Тимоти Шаламе стал главным претендентом на получение премии "Оскар" за роль в байопике "Марти Суприм". Шансы актёра значительно возросли после успешной премьеры на Нью-Йоркском кинофестивале.
По данным издания Variety, критики высоко оценили работу Шаламе. Актёр может стать вторым самым молодым лауреатом в категории "Лучшая мужская роль".
В случае победы Шаламе побьёт рекорд Эдриана Броуди. Тот получил статуэтку в 29 лет за фильм "Пианист".
Картина рассказывает историю Марти Райзмана — легенды настольного тенниса. Действие происходит в Америке 1950-х годов.
В фильме снялись Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон и другие известные актёры. Премьера ленты запланирована на декабрь 2025 года.
