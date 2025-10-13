Леонардо ДиКаприо затягивает с решением: почему актёр не спешит с камео в новом проекте Финчера

Кино

Леонардо ДиКаприо не подтвердил участие в сиквеле фильма "Однажды в Голливуде". Переговоры с актёром продолжаются, несмотря на то, что съёмки проекта Дэвида Финчера стартовали в июле.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леонардо Ди Каприо

По данным источников, ДиКаприо рассматривает предложение о камео в роли Рика Далтона. Netflix предлагает актёру 3 миллиона долларов за один съёмочный день.

"Это щедрое вознаграждение за эпизодическую роль", — отмечают инсайдеры.

Актёр сохраняет плотный график, несмотря на отсутствие крупных проектов до января 2026 года. В настоящее время он готовится к съёмкам у Мартина Скорсезе.

Производство фильма с Брэдом Питтом в главной роли продолжается. Премьера картины запланирована на 2026 год.