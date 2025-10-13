От 50 оттенков к режиссуре: как Дакота Джонсон находит свободу в дебютном фильме

Актриса Дакота Джонсон подтвердила работу над своим режиссёрским дебютом. Её первый проект получил название "Дерево голубое".
Фильм представляет собой драму о взрослении, съёмки которой начнутся в Лос-Анджелесе в следующем месяце. Картина расскажет историю женщины с аутизмом, ищущей свободы от материнской опеки.
"Это глубоко личная история о поиске самостоятельности и настоящей дружбы", — цитирует Джонсон издание World of Reel.
В актёрский состав войдут Джессика Альба, певица Charli XCX и Ванесса Бургхардт. Проект производится под брендом Джонсон TeaTime.
Сценарий фильма написала Бургхардт, ранее сыгравшая дочь Джонсон в картине "Ча-ча-ча по-настоящему". Это сотрудничество обеспечивает преемственность творческого тандема.
