От 50 оттенков к режиссуре: как Дакота Джонсон находит свободу в дебютном фильме

Актриса Дакота Джонсон подтвердила работу над своим режиссёрским дебютом. Её первый проект получил название "Дерево голубое".

Фото: commons.wikimedia.org by Pietro Luca Cassarino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дакота Джонсон

Фильм представляет собой драму о взрослении, съёмки которой начнутся в Лос-Анджелесе в следующем месяце. Картина расскажет историю женщины с аутизмом, ищущей свободы от материнской опеки.

"Это глубоко личная история о поиске самостоятельности и настоящей дружбы", — цитирует Джонсон издание World of Reel.

В актёрский состав войдут Джессика Альба, певица Charli XCX и Ванесса Бургхардт. Проект производится под брендом Джонсон TeaTime.

Сценарий фильма написала Бургхардт, ранее сыгравшая дочь Джонсон в картине "Ча-ча-ча по-настоящему". Это сотрудничество обеспечивает преемственность творческого тандема.