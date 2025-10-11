Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите сияющую кожу? Этот простой трюк вернет свежесть и молодость вашему лицу
Этот Китай не показывают в путеводителях: 5 мест, где реки переливаются всеми цветами, а горы парят в облаках
Варенье, которое не нужно варить: секрет ароматных яблочных долек — без кастрюль и банок
Мышцы вместо гаджетов: как бодибилдинг меняет подростковое поколение в уверенных лидеров жизни
Цветы-охранники: природная защита, которая работает лучше препаратов — выгоняет тлю без капли химии
Сенсор, который заменит анализы: съедобный тест сам подскажет, болен ли человек
Бренд воскрес, но не изменился: Solaris вернулся, чтобы сыграть на чувствах старых фанатов
Сияние во мраке: тайна, из-за которой кошачьи глаза веками считали волшебными
Гнёзда превратились в капсулы времени: археологи нашли то, что не смогли бы сохранить люди

Советская сатира под соусом люкса: что скрыто за дичью с перьями в Бриллиантовой руке

2:16
Кино

Когда Семён Семёнович Горбунков в исполнении Юрия Никулина впервые оказывается в ресторане "Плакучая ива", зритель смеётся до слёз. Простодушный советский человек попадает в атмосферу "иностранной роскоши": официанты в смокингах, французские названия блюд, живая музыка — и вдруг на столе появляется дичь с перьями и головой. Абсурд? На самом деле нет. Леонид Гайдай показал реальную традицию европейской кухни.

Кинопроектор
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кинопроектор

Пиршество как спектакль

Подача дичи "в перьях" — не художественная фантазия сценаристов, а часть старинной гастрономической культуры. В Средневековой Европе еда была театром, а не просто способом утолить голод. Знатные дамы и господа устраивали пиры, на которых блюда служили показателем статуса и вкуса.

Фазаны, павлины, тетерева и даже лебеди преподносились целиком, с восстановленным оперением. После запекания птицу аккуратно "одевали" обратно: перья и голова закреплялись, создавая эффект ожившего трофея. Иногда добавляли позолоту или украшали перья драгоценными камнями.

Такое блюдо не ели целиком — оно демонстрировало богатство и власть. Особенно любили подобные спектакли при дворах Франции, Англии и Испании.

"Фазан должен подаваться с головой — ради пущей красоты", — отмечал французский шеф Жюль Гуффе.

А в английском "Домоводстве миссис Битон" рекомендовалось украшать голову павлина золотой пудрой — символом истинного аристократизма.

Европейская мода и советская пародия

Гайдай, создавая сцену в ресторане, опирался именно на этот исторический образ. Для советского зрителя 1960-х годов "буржуазная роскошь" представлялась чем-то нелепым и экзотическим — смесью из дорогих обедов, официантов с поклонами и непонятных блюд.

Птица "в перьях" в фильме стала символом непонимания между мирами — простого советского быта и вычурной иностранной изысканности. Гайдай высмеял не столько Запад, сколько отношение к нему: наивное, тревожное и восторженное одновременно.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Домашние животные
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Шипы, липучки и здравый смысл: как выбрать зимнюю резину, чтобы не жалеть в январе
АвтоПравда
Шипы, липучки и здравый смысл: как выбрать зимнюю резину, чтобы не жалеть в январе
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Домашние животные
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Последние материалы
Меньше долгов, больше уверенности: Москва показала редкий пример финансовой трезвости
Забудьте про неприятные запахи и бактерии — этот простой метод спасёт ваши подушки
Зеркальный эффект без ламинирования: жидкость из кухни, которая заставляет волосы сиять
Домашний ликёр Baileys: как приготовить легендарный ирландский напиток своими руками
Осень с сюрпризом: паразиты проснулись и ждут на каждой тропинке, превращая прогулку в квест
Советская сатира под соусом люкса: что скрыто за дичью с перьями в Бриллиантовой руке
Трансмиссия подбирает хозяина: коробка, которая прощает всё, и та, что мстит за ошибки
Хищник, который ест змей, птиц и даже кур: ядовитый монстр из глубин Амазонки
Место, где не идёт дождь уже 6 миллионов лет: тайна Сухих долин Антарктиды
Капля крови раскрывает судьбу печени: новый тест предупреждает цирроз задолго до симптомов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.