Удар по кумиру: Тарантино уверен, что Стивен Кинг лишь переписал чужой кошмар

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Когда Квентин Тарантино говорит о коллегах, он делает это редко, но метко. Его фразы — словно кинокадры: точные, острые и с прицелом в самое больное место. Так произошло и в одном из подкастов Элая Рота, где режиссёр позволил себе резкую тираду против Стивена Кинга. Объектом нападок стал культовый роман "Оно" — история о древнем чудовище, питающемся страхом детей, знакомая миллионам читателей и зрителей по всему миру.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Квентин Тарантино

"Оно" — это плагиат "Кошмара на улице Вязов". Кинг просто заменил Фредди Крюгера на Пеннивайза. Он увидел "Кошмар" и подумал: о, крутая идея, сделаю свою версию", — заявил режиссёр Квентин Тарантино.

Такое сравнение — не просто выпад, а вызов целому поколению поклонников хоррора, ведь Тарантино, человек, выросший на ужастиках 80-х, видит за каждой пугающей историей корни и первоисточники. Для него Кинг, каким бы талантливым ни был, в данном случае — не изобретатель, а ремесленник, использовавший уже готовую конструкцию.

Почему Тарантино увидел плагиат

Тарантино известен своей памятью на детали и энциклопедическими знаниями в истории кино. Он буквально "разбирает" сюжеты по кадрам, ищет, где режиссёр вдохновился, а где повторился. В "Оно" он, по-видимому, увидел слишком знакомые мотивы: монстр, возвращающийся каждые несколько лет, жертвы-подростки, коллективная травма и финальное противостояние в пограничном состоянии между сном и явью. Всё это действительно напоминает механику "Кошмара на улице Вязов", где Фредди Крюгер убивает детей во сне, питается их страхом и возвращается вновь и вновь.

Почему фанаты Кинга не согласны

Однако поклонники Кинга видят в словах режиссёра несправедливость. Для них "Оно" — не просто история о чудовище, а масштабный роман о взрослении, о дружбе и преодолении внутреннего ужаса. Фредди Крюгер — плоть от плоти кошмаров VHS-эпохи, в то время как Пеннивайз — метафора зла, живущего в каждом человеке. К тому же Кинг написал "Оно" в 1986 году, когда хоррор уже успел пройти через десятки экранных вариаций, а "Кошмар на улице Вязов" Уэса Крэйвена вышел лишь двумя годами раньше.

Можно сказать, что Тарантино видит в Кинге сценариста, а поклонники — философа. Для первого сходство идей — доказательство заимствования, для вторых — признак общих страхов эпохи.

Кинг и Тарантино: два мира хоррора

Интересно, что оба — Кинг и Тарантино — относятся к ужасу по-разному. Для Кинга страх — это инструмент исследования человеческой природы. Его монстры всегда связаны с внутренними травмами героев: от вины до детских комплексов. Тарантино же воспринимает ужас как жанровую игру, цитату, монтаж культурных кодов. В его фильмах насилие становится формой стилистического искусства, тогда как у Кинга оно — следствие боли.

Возможно, именно поэтому режиссёр не видит глубины там, где писатель скрывает целый пласт смыслов. Он оценивает сюжетную структуру, не погружаясь в эмоциональную ткань повествования. А ведь именно эмоции — ключ к вселенной Кинга.

Как два кошмара встретились

Если рассматривать два произведения без эмоций, параллели действительно очевидны. В "Кошмаре на улице Вязов" и "Оно" герои — подростки из маленьких городков, которых терроризирует чудовище, невидимое взрослым. Победить монстра можно только вместе, осознав, что сила страха — в их собственных умах.

Но различие кроется в источнике зла. Крюгер — продукт мести, бывший человек, которого линчевали. Пеннивайз же — древнее существо из космоса, не имеющее человеческого прошлого. Его форма — всего лишь отражение страхов людей. В этом и есть основное отличие: Крэйвен создал страшилку о наказании, Кинг — миф о коллективном бессознательном.

Почему Тарантино говорит вслух то, о чём молчат другие

В индустрии редко говорят о плагиате напрямую, но Тарантино, как и всегда, разрушает правила. Его заявление можно рассматривать не как обвинение, а как жест восхищения — в его стиле. Он не случайно подчеркнул, что Кинг "мастер слова" и умеет "упаковать" историю лучше любого сценариста. То есть проблема не в таланте, а в исходной идее.

Тарантино говорит языком соперничества, но на самом деле признаёт силу Кинга как рассказчика. Возможно, его задела сама мысль о том, что писатель, а не режиссёр, сумел сделать из простого ужастика мировое явление.

Почему "Оно" стало больше, чем хоррор

Несмотря на любые обвинения, "Оно" давно живёт отдельной жизнью. Экранизация 1990-х с Тимом Карри стала классикой телевидения, а новые фильмы Андреса Мускетти собрали свыше миллиарда долларов и превратили Пеннивайза в икону массовой культуры.

Этот успех — не результат случайного вдохновения, а показатель силы литературного образа. Кинг создал персонажа, который одновременно пугает и завораживает. Он способен существовать вне контекста оригинального сюжета.

Фредди Крюгер, каким бы легендарным он ни был, остаётся порождением своего времени — VHS-кассет и видеопрокатов. Пеннивайз — существо вне эпохи. Он живёт в книгах, комиксах, мемах и даже в игрушках.

Кто всё-таки "украл" идею

Скорее всего, никто. Хоррор всегда строился на повторениях: архетипах, клише, возвращающихся страхах. Тарантино как режиссёр-цитатник сам много раз "пересобирал" чужие сюжеты, создавая из них новое. Поэтому его обвинение звучит почти как признание в любви к жанру, который питает сам себя.

Можно сказать, что Кинг и Крэйвен вдохновлялись одними и теми же культурными страхами — детской беспомощностью, равнодушием взрослых, злом, которое нельзя объяснить. И в этом смысле Пеннивайз и Фредди — братья по страху, а не соперники.

А что если бы они объединились

Представить Кинга и Тарантино в совместном проекте — почти фантастика, но интересно пофантазировать. Один бы написал многослойный сценарий о страхах, другой превратил бы его в кино с фирменным саундтреком и иронией. Возможно, их совместный фильм стал бы мостом между метафизикой Кинга и стилем Тарантино — философским хоррором, где зло не прячется под маской, а смеётся прямо в лицо.