Американская Ирония судьбы: этот малоизвестный фильм предвосхитил классику Рязанова

5:08
Кино

Когда в советском прокате появился фильм "Квартира" (1960), никто не мог предположить, что через 15 лет его интонация, настроение и даже сюжетные линии отзовутся в одной из самых любимых российских картин — "Иронии судьбы".

Новогодняя ёлка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодняя ёлка

Истории, снятые на разных концах света, удивительно похожи: оба фильма говорят о случайных встречах, о тоске по близости и о чуде, которое приходит в праздничную ночь.

От Манхэттена до Москвы

Билли Уайлдер показал рождественский Манхэттен — город одиночек, в котором даже праздник не гарантирует тепла. Его герой, скромный клерк Бакстер, сдаёт свою квартиру начальникам для любовных встреч.

Эльдар Рязанов перенёс действие в советский быт: здесь нет корпораций, зато есть типовые дома, одинаковые ключи и привычка встречать Новый год в компании, а не в одиночестве.

В обоих фильмах герой оказывается заложником обстоятельств — в чужой роли, в чужом пространстве, в ожидании настоящих чувств. И там и там всё решает случай, который становится отправной точкой для человеческой близости.

Общие мотивы и различия

Главное сходство — настроение. Уайлдер и Рязанов рассказывают о грустных людях, которые пытаются согреться в холодном мире. Но если американский режиссёр делает ставку на иронию и лёгкую меланхолию, то советский — на ностальгию и тихую надежду.

Почему похожие истории работают по-разному

"Квартира" — комедия с привкусом горечи. Герои живут в мире, где личное счастье подчинено служебным интригам. Любовь здесь — роскошь, доступная немногим.

В "Иронии судьбы" Рязанов показал другую крайность — одинаковый быт, в котором даже счастье стандартизировано. Но именно в этом безликом мире чудо выглядит особенно искренне.

Оба режиссёра создали новые типажи: Уайлдер — современного антигероя, который не идеален, но человечен, Рязанов — "обычного советского интеллигента", чья застенчивость становится очарованием.

Исторический контекст

В начале 60-х "Квартира" стала смелым заявлением для Голливуда. Уайлдер не боялся говорить о лицемерии, сексуальности и моральных компромиссах.
В СССР 70-х подобная прямота была невозможна, поэтому Рязанов использовал аллегорию — баню, шампанское, случайное попадание в чужую квартиру. Внешне всё выглядело комедийно, но под шутками пряталась боль одиночества, знакомая каждому.

А что если…

Что, если бы Рязанов снял "Иронию судьбы" в Нью-Йорке, а Уайлдер — в Москве? Вероятно, оба фильма остались бы узнаваемыми: тема одиночества универсальна. Просто в американской версии за окнами снег и неон, а в советской — ёлка и шампанское. Меняются декорации, но не чувства.

Интересные факты

  1. "Квартира" получила пять премий "Оскар", включая "Лучший фильм" и "Лучший сценарий".

  2. Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский, по воспоминаниям коллег, действительно несколько раз пересматривали ленту Уайлдера.

  3. Ширли Маклейн и Джек Леммон потом снимались вместе ещё дважды — в "Эрма — ла Дус" и в "Аэропорте 1970".

FAQ

— Чем "Квартира" отличается от "Иронии судьбы"?
Американская лента больше о компромиссах и системе, советская — о надежде и свободе чувств.

— Кто был первым: Уайлдер или Рязанов?
"Квартира" вышла в 1960 году и оказала заметное влияние на кинематограф по всему миру, включая СССР.

— Почему обе картины стали культовыми?
Они говорят о том, что человек — не винтик и не статист. Любовь и теплота важнее всех карьерных успехов и шаблонов.

— Можно ли считать "Иронию судьбы" ремейком?
Нет, это скорее "пересказ чувств" на другом языке — с национальным колоритом и культурными кодами.

— Что общего в музыкальном оформлении?
И Уайлдер, и Рязанов использовали музыку как эмоциональный фон: джаз и советская лирика одинаково подчёркивают хрупкость момента.

Мифы и правда

Миф: Рязанов просто скопировал "Квартиру".
Правда: он вдохновился атмосферой, но создал совершенно самостоятельную историю.

Миф: "Квартира" — лёгкая комедия.
Правда: это глубокая драма под маской юмора.

Миф: "Ирония судьбы" — про случайность.
Правда: про закономерность встречи двух одиноких людей.

Итог

Две истории — две эпохи, два мира, но одна интонация: нежная, человечная, чуть грустная. Уайлдер первым сказал, что любовь может случиться в сером офисе. Рязанов доказал, что и в типовой московской квартире тоже есть место чуду.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
