Леди Гага в сиквеле Дьявол носит Prada: какую роль исполнит певица в долгожданном продолжении

Певица Леди Гага появилась на съемках сиквела фильма "Дьявол носит Prada" в Милане. Папарацци запечатлели артистку на съёмочной площадке.

Фото: commons.wikimedia.org by Justin Higuchi from Los Angeles, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Проект объединит прежних звёзд картины — Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант. Слухи об участии Гаги в ленте ходили несколько месяцев.

На кадрах певица предстала в стильном образе с тёмными очками. Она демонстрировала серьёзное настроение во время перемещения по съёмочной площадке.

Создатели фильма не раскрывают характер роли Гаги. Наблюдатели допускают, что она может сыграть камео.

Ранее на съёмках заметили Донателлу Версаче. Её имя неоднократно упоминалось в оригинальной ленте 2006 года.

Премьера сиквела запланирована на май следующего года. Картина выйдет ровно через два десятилетия после первой части.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
