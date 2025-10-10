Селена Гомес и мечта о детях: как роль матери в сериале повлияла на планы актрисы

Актриса и певица Селена Гомес опубликовала в Instagram* сообщение о своём желании иметь детей. Запись появилась после премьеры финальных серий сиквела "Волшебники из Вэйверли Плэйс".

Фото: flickr.com by Lisa Bjorheim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Селена Гомес

Гомес отреагировала на развитие сюжетной линии своего персонажа Алекс Руссо. В финале сериала героиня стала матерью подростка Билли Руссо.

"Алекс Руссо стала мамой. Надеюсь, когда-нибудь это случится и со мной", — написала исполнительница.

К сообщению она прикрепила фрагмент из заключительной серии.

Ранее в подкасте Джея Шетти Гомес уже затрагивала тему создания семьи. Тогда она призналась в любви к детям и говорила о волнении от перспективы материнства.

В сентябре этого года артистка вышла замуж за Бенни Бланко. Супруг поддерживает её стремление к созданию большой семьи и отмечает особые отношения Гомес с детьми.

