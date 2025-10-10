Психофобия в кино: почему Голливуд делает из психических расстройств главный атрибут злодеев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Голливудские триллеры систематически используют психические заболевания как характеристику антагонистов. К такому выводу пришли эксперты в области психического здоровья.

Психиатр Кристоф Дебьен констатирует устойчивую тенденцию в киноиндустрии. По его словам, режиссёры часто эксплуатируют медицинские диагнозы для создания негативных персонажей.

"Ассоциация между психическим заболеванием и насилием является чисто фантастической", — утверждает специалист из университетской больницы Лилля.

Как пишет французское издание Allocine, эта связь укрепляется в массовом сознании через популярные фильмы.

Яркими примерами служат персонажи Джокера и Ганнибала Лектера. Их образы создают ложную ассоциацию между психиатрическими диагнозами и преступным поведением.

Особую проблему представляет неточное отображение симптомов заболеваний. В фильмах часто смешиваются разные расстройства, что формирует искажённое представление у зрителей.

Психиатры призывают киноделов к более ответственному подходу. Вопрос заключается не в цензуре, а в осознанном выборе художественных средств.

Эксперты предлагают сопровождать выход таких фильмов специальными дискуссиями. Это поможет зрителям отделять художественный вымысел от реальных медицинских фактов.

