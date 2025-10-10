Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рассел Кроу в роли нациста: как актёр готовился к самой сложной роли в фильме Нюрнберг

0:54
Кино

В Сети опубликован трейлер исторической драмы "Нюрнберг" режиссёра Джеймса Вандербильта. Главную роль в картине исполнил обладатель "Оскара" Рассел Кроу.

Рассел Кроу
Фото: commons.wikimedia.org by Quejaytee, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рассел Кроу

Актёр предстанет в образе нацистского преступника Германа Геринга. Кроу признался, что принял предложение из-за творческих сложностей этой работы.

"Большинство вещей, которые меня привлекают, — это то, что меня пугает", — пояснил актёр.

Он отметил эмоциональную нагрузку от погружения в роль военного преступника.

В фильме также заняты Рами Малек и Майкл Шэннон. Малек играет американского психиатра Дугласа Келли, оценивавшего дееспособность подсудимых.

Картина основана на книге Джека Эль-Хая "Нацист и психиатр". Сюжет сосредоточен на подготовительном этапе знаменитого судебного процесса.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Рассел Кроу в роли нациста: как актёр готовился к самой сложной роли в фильме Нюрнберг
