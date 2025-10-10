Рассел Кроу в роли нациста: как актёр готовился к самой сложной роли в фильме Нюрнберг

В Сети опубликован трейлер исторической драмы "Нюрнберг" режиссёра Джеймса Вандербильта. Главную роль в картине исполнил обладатель "Оскара" Рассел Кроу.
Актёр предстанет в образе нацистского преступника Германа Геринга. Кроу признался, что принял предложение из-за творческих сложностей этой работы.
"Большинство вещей, которые меня привлекают, — это то, что меня пугает", — пояснил актёр.
Он отметил эмоциональную нагрузку от погружения в роль военного преступника.
В фильме также заняты Рами Малек и Майкл Шэннон. Малек играет американского психиатра Дугласа Келли, оценивавшего дееспособность подсудимых.
Картина основана на книге Джека Эль-Хая "Нацист и психиатр". Сюжет сосредоточен на подготовительном этапе знаменитого судебного процесса.
