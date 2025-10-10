За кулисами Аватара: какой документальный проект о франшизе задумал Джеймс Кэмерон

Режиссёр Джеймс Кэмерон рассматривает возможность создания документального проекта о франшизе "Аватар". Об этом сообщила актриса Зои Салдана, исполнившая роль Нейтири в кинокартине.
По словам Салданы, документальный фильм раскроет историю создания кинематографической саги. Особое внимание будет уделено технологии захвата движения, которая стала основой визуального стиля картины.
"Я в восторге от идеи Джеймса Кэмерона снять документальный фильм о создании "Аватара". Он расскажет о важности технологии захвата движения актёров", — поделилась Салдана.
Актриса отметила, что именно эта технология позволила создать уникальный визуальный мир фильма. Без использования motion capture существование "Аватара" в привычном виде было бы невозможно.
На текущий момент сам Кэмерон официально не подтверждал работу над документальным проектом. Информация основана исключительно на заявлениях актрисы, непосредственно участвовавшей в съёмках.
Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.