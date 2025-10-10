Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
За кулисами Аватара: какой документальный проект о франшизе задумал Джеймс Кэмерон

1:06
Кино

Режиссёр Джеймс Кэмерон рассматривает возможность создания документального проекта о франшизе "Аватар". Об этом сообщила актриса Зои Салдана, исполнившая роль Нейтири в кинокартине.

Джеймс Кэмерон
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джеймс Кэмерон

По словам Салданы, документальный фильм раскроет историю создания кинематографической саги. Особое внимание будет уделено технологии захвата движения, которая стала основой визуального стиля картины.

"Я в восторге от идеи Джеймса Кэмерона снять документальный фильм о создании "Аватара". Он расскажет о важности технологии захвата движения актёров", — поделилась Салдана.

Актриса отметила, что именно эта технология позволила создать уникальный визуальный мир фильма. Без использования motion capture существование "Аватара" в привычном виде было бы невозможно.

На текущий момент сам Кэмерон официально не подтверждал работу над документальным проектом. Информация основана исключительно на заявлениях актрисы, непосредственно участвовавшей в съёмках.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
