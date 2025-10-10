Хрупкий снаружи, огонь внутри: Кончаловский нашёл актёра, в котором живёт правда

Работа с актёрами — особое искусство, и Андрей Кончаловский знает это, пожалуй, как никто другой. За десятилетия карьеры режиссёр поставил десятки картин — от признанных классикой советского кино до международных проектов, удостоенных наград в Венеции и Каннах. Его новый масштабный проект — 16-серийная драма "Хроники русской революции", съёмки которой стали одним из самых амбициозных начинаний отечественной индустрии последних лет. Одну из ключевых ролей в ней исполнил Юра Борисов — актёр, чья энергия и глубина уже не раз вызывали восторг у критиков и зрителей.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Андрей Кончаловский

"Хроники русской революции": история в лицах

Сериал рассказывает о судьбах людей, оказавшихся в центре великих перемен начала XX века. Это не просто реконструкция событий — скорее, взгляд на революцию как на внутренний разлом, через который проходит каждый человек. Кончаловский стремится не столько к исторической точности, сколько к эмоциональной правде — тому состоянию, когда зритель чувствует эпоху, а не просто узнаёт факты.

Проект создавался несколько лет, и режиссёр не скрывает, что стал для него личным вызовом. Масштаб постановки, сложность эпохи, десятки персонажей и сотни актёров — всё это требовало не только мастерства, но и тонкого понимания человеческой природы. Одним из тех, кто помог передать эту правду на экране, стал Юра Борисов, сыгравший Прохорова — сложного, противоречивого героя, в котором отразились сомнения, вера и боль времени.

Юра Борисов — актёр новой глубины

В интервью "Российской газете" Кончаловский признался, что работа с Борисовым доставила ему истинное удовольствие.

"Юра не лицедей, это совершенно другой тип актёра. Он чрезвычайно глубокий, очень неуверенный в себе и, как большой артист, интроверт. Вдумчивый и пытливый, как ребёнок. Для него важно не то, "как я это сделаю", а то, "что я сделаю": интуитивно, с закрытыми глазами погружается в неизвестность", — отметил Андрей Сергеевич.

Эта характеристика точно описывает Борисова — одного из самых необычных и тонких актёров своего поколения. Он не гонится за внешними эффектами и не стремится к узнаваемости любой ценой. В каждой работе он словно растворяется в персонаже, живёт его чувствами.

Его роли — от молодого героя в "Быке" Бориса Акопова до нервного гения в "Петровых в гриппе" Кирилла Серебренникова — объединяет особое внутреннее напряжение. Борисов умеет быть хрупким и мощным одновременно. Именно это качество, по словам Кончаловского, делает его близким к легендам мирового кино.

В духе Брандо

"Он, как Марлон Брандо, должен внутренне ощутить энергию, чтобы потом в ней существовать. Иначе всё получится ужасно, фальшиво. Но он умница и, если не верит материалу, его не берёт", — поделился кинематографист.

Сравнение с Брандо — не случайность. Кончаловский сам когда-то работал в Голливуде, видел, как создаются большие картины, и знает цену актёрской правде. В Борисове он увидел ту же честность, что отличала легенду американского кино. Для режиссёра это качество — редкость, особенно в эпоху, когда внимание публики часто захватывают эффектные, но поверхностные образы.

Юра не просто играет — он проживает. Его подход сродни методу "вживания", когда актёр существует внутри эмоции, а не снаружи неё. Это делает съёмочный процесс более трудным, но и результат — куда сильнее.

Партнёрство и доверие

Кончаловский называет актёра "грандиозной фигурой" в современном кинематографе и признаётся, что на площадке они быстро нашли общий язык. Режиссёр умеет ценить актёров-интеллектуалов — тех, кто задаёт вопросы, спорит, ищет смысл. Борисов умел "поймать воздух момента" и превратить даже простую реплику в драматический аккорд.

От Миронова до Борисова

Кончаловский вспомнил и о великих актёрах прошлого, например, об Андрее Миронове, который мог сыграть всё, даже если сам в это не верил. У Юры Борисова совершенно другой подход.

Это сравнение подчёркивает не соперничество, а разницу поколений и методов. Миронов принадлежал к школе, где важна была форма — мастерство перевоплощения, техника. Борисов — представитель другой философии: для него главное не изобразить, а прочувствовать. Он работает изнутри, как будто выстраивая мост между собой и героем.

Символ поколения

Сегодня Юра Борисов — один из немногих российских актёров, чьи фильмы участвуют в крупнейших международных фестивалях. Кончаловский говорит о нём с искренним уважением и, кажется, видит в нём продолжателя лучших традиций актёрской школы — той, где за образом стоит личность, а за эмоцией — внутренняя правда.

Итог

В каждом поколении появляются артисты, которые не просто исполняют роли, а открывают в зрителе новые чувства. Для Андрея Кончаловского Юра Борисов — именно такой человек: не лицедей, не звезда, а художник, через которого можно говорить о самых сложных вещах простым человеческим языком.

И, возможно, именно благодаря таким союзам зритель ещё долго будет верить в силу настоящего кино — того, которое рождается не на экране, а в душе.