Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот куриный суп стал фаворитом семейных обедов: густой, ароматный, сытный
Интернет с небес: как солнечные самолёты пытались заменить спутники и почему мир к этому не готов
Дефекты речи можно исправить в любом возрасте: секреты эффективных упражнений
Тюмень заправляется в убыток: новые ценники на бензин
Бабушкин шик снова в моде: посуда, которую мы прятали, стала фетишем коллекционеров
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
В небе ЕС заметили новое явление — фон дер Ляйен назвала это частью войны
Плоский живот и спокойный ум: позы, которые активируют внутренний огонь и сжигают жир
Миллер ошарашил заявлением: Россию ждет леденящий сюрприз этой зимой

Недооценённая аудитория: какой портрет современного зрителя нарисовала Юлия Высоцкая

0:58
Кино

Актриса Юлия Высоцкая оценила интеллектуальный уровень современной аудитории.

Юлия Высоцкая
Фото: commons.wikimedia.org by YogaChoice, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Юлия Высоцкая

По её мнению, зритель значительно превосходит тот контент, который ему часто предлагают.

"Я это вижу по Театру Моссовета, в котором мы играем Чехова, Бергмана, Шекспира. Когда со зрителем разговариваешь не свысока, зритель тебе отвечает очень чутко", — пояснила Высоцкая.

В интервью РБК Life актриса связала эту тему с премьерой проекта "Хроники русской революции" Андрея Кончаловского.

Высоцкая уверена, что у сложных исторических проектов есть своя аудитория.

"Зритель, который хочет понять, в чём эти петли русской истории, почему и куда всё движется", — отметила она.

Премьера фильма, охватывающего период с 1905 по 1924 год, состоится 10 октября в онлайн-кинотеатре Start.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Домашние животные
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Домашние животные
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Домашние животные
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Цена на золото взлетела на 50% за год. Что это значит для России Любовь Степушова Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Последние материалы
Нарядные Алла Пугачёва и Максим Галкин* вышли в свет: как супруги развлекаются в Лимасоле
Вспышка М2.0: Солнце готовится удивить Землю — чего ждать
Пока мир режет, мода отращивает: почему длинные волосы снова побеждают ножницы
Соседи не догадываются о вашем трюке: парадокс превращает обычный арбуз в яркий вкус лета
Скрип сводит с ума даже на новых дворниках: где на самом деле кроется причина
Цены на билеты сорвались в пике: ноябрь стал самым дорогим месяцем для путешественников
Недооценённая аудитория: какой портрет современного зрителя нарисовала Юлия Высоцкая
Утренний чай на голодный желудок — друг или враг? Как одна привычка разрушает ваш организм
Шок в роддоме: Алёна Косторная откровенно о внешности сына после родов
Укус, который убивает: секреты невероятной мощи комодского варана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.