Недооценённая аудитория: какой портрет современного зрителя нарисовала Юлия Высоцкая

Актриса Юлия Высоцкая оценила интеллектуальный уровень современной аудитории.
По её мнению, зритель значительно превосходит тот контент, который ему часто предлагают.
"Я это вижу по Театру Моссовета, в котором мы играем Чехова, Бергмана, Шекспира. Когда со зрителем разговариваешь не свысока, зритель тебе отвечает очень чутко", — пояснила Высоцкая.
В интервью РБК Life актриса связала эту тему с премьерой проекта "Хроники русской революции" Андрея Кончаловского.
Высоцкая уверена, что у сложных исторических проектов есть своя аудитория.
"Зритель, который хочет понять, в чём эти петли русской истории, почему и куда всё движется", — отметила она.
Премьера фильма, охватывающего период с 1905 по 1924 год, состоится 10 октября в онлайн-кинотеатре Start.
