Недооценённая аудитория: какой портрет современного зрителя нарисовала Юлия Высоцкая

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Юлия Высоцкая оценила интеллектуальный уровень современной аудитории.

Фото: commons.wikimedia.org by YogaChoice, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Юлия Высоцкая

По её мнению, зритель значительно превосходит тот контент, который ему часто предлагают.

"Я это вижу по Театру Моссовета, в котором мы играем Чехова, Бергмана, Шекспира. Когда со зрителем разговариваешь не свысока, зритель тебе отвечает очень чутко", — пояснила Высоцкая.

В интервью РБК Life актриса связала эту тему с премьерой проекта "Хроники русской революции" Андрея Кончаловского.

Высоцкая уверена, что у сложных исторических проектов есть своя аудитория.

"Зритель, который хочет понять, в чём эти петли русской истории, почему и куда всё движется", — отметила она.

Премьера фильма, охватывающего период с 1905 по 1924 год, состоится 10 октября в онлайн-кинотеатре Start.