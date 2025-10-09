Неожиданные испытания: что было сложнее всего для Марион Котийяр в работе над сериалом Утреннее шоу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:58
Кино

Звезда кино Марион Котийяр откровенно рассказала о своём опыте работы над сериалом "Утреннее шоу" — опыте, который не оказался таким глянцевым, как можно было бы ожидать даже от актрисы её уровня.

Актриса Марион Котийяр
Фото: Фан-аккаунт Марион Котийяр ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Марион Котийяр

Прыжок в неизвестность, который дестабилизировал

Котийяр признавалась в интервью Madame Figaro, что ей нравятся "прыжки в неизвестность". Но на этот раз неизвестность оказалась куда более опасной, чем она ожидала.

Привычка тщательно готовиться к ролям — знать, откуда персонаж стартует и куда движется — тут была нарушена.

"Мы начали съёмки, прочитав лишь четыре из десяти эпизодов, совсем не зная, что произойдёт в остальных шести", — поведала актриса.

Условия съёмок на американской площадке добавили напряжения.

"Иногда, придя утром на съёмочную площадку, я обнаруживала, что реплики поменялись, в ритме, который был очень напряжённым, и на языке, который не является моим родным", — говорит актриса.

Она призналась, что сорвалась, так как адаптация далась ей с трудом.

Блок перед сотнями статистов

Котийяр признаётся: "Была такая реплика, которую, я думаю, никогда не смогла произнести. В ситуации, где я стояла перед тремястами статистами". Она называет это "просто унизительным". Актриса призналась, что никогда не переживала ничего подобного в жизни.

Она сравнивает свой эмоциональный спад с падениями с велосипеда: "Я падала много раз. Пришлось вставать".

Страх пересмотреть результат

Последние кадры статьи говорят об эмоциональной тоске актрисы.

"Я не знаю, смогу ли я смотреть сериал, так как боюсь", — признаётся она.

Этот откровенный страх показывает, что даже звёзды мирового масштаба могут чувствовать себя бессильными перед давлением американской индустрии кино и телевидения.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
