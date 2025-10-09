Неожиданные испытания: что было сложнее всего для Марион Котийяр в работе над сериалом Утреннее шоу

Звезда кино Марион Котийяр откровенно рассказала о своём опыте работы над сериалом "Утреннее шоу" — опыте, который не оказался таким глянцевым, как можно было бы ожидать даже от актрисы её уровня.
Котийяр признавалась в интервью Madame Figaro, что ей нравятся "прыжки в неизвестность". Но на этот раз неизвестность оказалась куда более опасной, чем она ожидала.
Привычка тщательно готовиться к ролям — знать, откуда персонаж стартует и куда движется — тут была нарушена.
"Мы начали съёмки, прочитав лишь четыре из десяти эпизодов, совсем не зная, что произойдёт в остальных шести", — поведала актриса.
Условия съёмок на американской площадке добавили напряжения.
"Иногда, придя утром на съёмочную площадку, я обнаруживала, что реплики поменялись, в ритме, который был очень напряжённым, и на языке, который не является моим родным", — говорит актриса.
Она призналась, что сорвалась, так как адаптация далась ей с трудом.
Котийяр признаётся: "Была такая реплика, которую, я думаю, никогда не смогла произнести. В ситуации, где я стояла перед тремястами статистами". Она называет это "просто унизительным". Актриса призналась, что никогда не переживала ничего подобного в жизни.
Она сравнивает свой эмоциональный спад с падениями с велосипеда: "Я падала много раз. Пришлось вставать".
Последние кадры статьи говорят об эмоциональной тоске актрисы.
"Я не знаю, смогу ли я смотреть сериал, так как боюсь", — признаётся она.
Этот откровенный страх показывает, что даже звёзды мирового масштаба могут чувствовать себя бессильными перед давлением американской индустрии кино и телевидения.
