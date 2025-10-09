Возвращение во Средиземье: какие секреты нового Властелина колец раскрыл Элайджа Вуд

Американский актёр Элайджа Вуд подтвердил работу над новым фильмом "Властелин колец: Охота за Голлумом". Артист уже ознакомился со сценарием и начал подготовку к съёмкам.
Вуд подчеркнул преемственность между новой картиной и оригинальной трилогией Питера Джексона.
"Мозговой центр, стоящий за "Властелином колец", принимает активное участие и в этом фильме", — отметил актёр.
Производство будет осуществляться в Новой Зеландии с привлечением прежней творческой группы.
"Ощущение, будто старую машину запустили вновь и ей управляют нужные люди", — добавил Вуд.
Релиз картины под руководством Энди Сёркиса запланирован на 17 декабря 2027 года с участием Иэна Маккеллена в роли Гэндальфа.
Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.