Возвращение во Средиземье: какие секреты нового Властелина колец раскрыл Элайджа Вуд

Кино

Американский актёр Элайджа Вуд подтвердил работу над новым фильмом "Властелин колец: Охота за Голлумом". Артист уже ознакомился со сценарием и начал подготовку к съёмкам.

Фото: kinopoisk.ru by harket, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кадр из фильма "Властелин колец"

Вуд подчеркнул преемственность между новой картиной и оригинальной трилогией Питера Джексона.

"Мозговой центр, стоящий за "Властелином колец", принимает активное участие и в этом фильме", — отметил актёр.

Производство будет осуществляться в Новой Зеландии с привлечением прежней творческой группы.

"Ощущение, будто старую машину запустили вновь и ей управляют нужные люди", — добавил Вуд.

Релиз картины под руководством Энди Сёркиса запланирован на 17 декабря 2027 года с участием Иэна Маккеллена в роли Гэндальфа.