Любовь или работа: что выдал язык тела Лопес и Аффлека на первой совместной премьере после развода

Эксперт по языку тела Инбаал Хонигман проанализировала совместное появление Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на кинопремьере. Профессиональный анализ был сделан на основе видео и фотоматериалов с мероприятия "Поцелуя женщины-паука".

Фото: commons.wikimedia.org by Elen Nivrae from Paris, France, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бен Аффлек

Специалист отметила смешанные сигналы в поведении знаменитостей.

"В их позах чувствуется неловкость, и когда они обнимают друг друга, мы видим дистанцию, но в их мимике всё равно есть нежная привязанность", — заявила Хонигман.

Она подчеркнула, что Аффлек демонстрировал искреннюю гордость за Лопес.

Эксперт также учла профессиональный контекст события. Для обеих звёзд подобные мероприятия являются рабочей обстановкой, где они привыкли демонстрировать лучезарные улыбки.

При этом Хонигман обратила внимание на сохранившуюся эмоциональную связь между бывшими партнёрами, проявляющуюся в зрительном контакте и взаимной внимательности.