0:53
Кино

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскрыл стоимость выступлений Данилы Козловского.

Данила Козловский
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Данила Козловский

По его данным, артист получает 50 тысяч евро (около 5 млн рублей) за 45-минутную программу на частных мероприятиях.

В опубликованной информации уточняется, что гонорар включает исполнение песен и персональное поздравление молодожёнов. В требованиях к организаторам значатся чёрная икра, лобстеры и шампанское.

Данное заявление прозвучало после решения Верховного суда РФ. Суд признал предыдущие публикации Бородина порочащими честь и достоинство Козловского. За общественником сохраняется обязанность по выплате компенсации морального вреда в пользу артиста.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров
