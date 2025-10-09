Сколько получает Данила Козловский? Бородин озвучил сумму гонорара за частные выступления

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскрыл стоимость выступлений Данилы Козловского.
По его данным, артист получает 50 тысяч евро (около 5 млн рублей) за 45-минутную программу на частных мероприятиях.
В опубликованной информации уточняется, что гонорар включает исполнение песен и персональное поздравление молодожёнов. В требованиях к организаторам значатся чёрная икра, лобстеры и шампанское.
Данное заявление прозвучало после решения Верховного суда РФ. Суд признал предыдущие публикации Бородина порочащими честь и достоинство Козловского. За общественником сохраняется обязанность по выплате компенсации морального вреда в пользу артиста.
