Разорваны все связи: как отъезд Шмыковой привёл к закрытию её российского бизнеса

Актриса Варвара Шмыкова прекратила предпринимательскую деятельность в Российской Федерации. Соответствующая запись о ликвидации ИП появилась в реестре налоговой службы 6 октября.

Фото: commons.wikimedia.org by Katya Kraeva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Варвара Шмыкова

Индивидуальный предпринимательский статус был зарегистрирован артисткой в 2019 году для работы в сфере исполнительских искусств.

По информации Telegram-канала Postnews, основанием для прекращения деятельности стало личное заявление Шмыковой.

Ранее актриса выражала творческие амбиции в отношении образа Аллы Пугачёвой. В одном из интервью она отмечала, что хотела бы сыграть народную артистку СССР.

Артистка покинула Россию в 2022 году и в настоящее время проживает в Германии, как и Пугачёва, выбравшая для жизни Кипр.