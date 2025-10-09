Разорваны все связи: как отъезд Шмыковой привёл к закрытию её российского бизнеса

Актриса Варвара Шмыкова прекратила предпринимательскую деятельность в Российской Федерации. Соответствующая запись о ликвидации ИП появилась в реестре налоговой службы 6 октября.
Индивидуальный предпринимательский статус был зарегистрирован артисткой в 2019 году для работы в сфере исполнительских искусств.
По информации Telegram-канала Postnews, основанием для прекращения деятельности стало личное заявление Шмыковой.
Ранее актриса выражала творческие амбиции в отношении образа Аллы Пугачёвой. В одном из интервью она отмечала, что хотела бы сыграть народную артистку СССР.
Артистка покинула Россию в 2022 году и в настоящее время проживает в Германии, как и Пугачёва, выбравшая для жизни Кипр.
