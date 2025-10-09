Друзья навсегда: зачем Клуни и Питт спустя 17 лет возвращаются в новом Оушене

Кинокомпания Warner Bros. официально утвердила производство фильма "Четырнадцать друзей Оушена". О решении стало известно из заявления звезды Голливуда Джорджа Клуни на Нью-Йоркском кинофестивале.

Фото: commons.wikimedia.org by John Bauld from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джорджа Клуни

Актёр подтвердил, что съёмки картины начнутся через 9-10 месяцев после завершения подготовительного этапа.

"Нам только что утвердили бюджет в Warner Brothers, и теперь мы решаем организационные вопросы", — пояснил Клуни.

В проекте примут участие ключевые актёры оригинальной трилогии.

"Брэд [Питт], Мэтт [Деймон], Дон [Чидл] и Джулия [Робертс]. Они все ещё мои самые близкие друзья", — отметил актёр.

Франшиза "Одиннадцать друзей Оушена", запущенная в 2001 году, собрала в мировом прокате свыше 1,4 миллиарда долларов.