Друзья навсегда: зачем Клуни и Питт спустя 17 лет возвращаются в новом Оушене

Кино

Кинокомпания Warner Bros. официально утвердила производство фильма "Четырнадцать друзей Оушена". О решении стало известно из заявления звезды Голливуда Джорджа Клуни на Нью-Йоркском кинофестивале.

Джорджа Клуни
Фото: commons.wikimedia.org by John Bauld from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джорджа Клуни

Актёр подтвердил, что съёмки картины начнутся через 9-10 месяцев после завершения подготовительного этапа.

"Нам только что утвердили бюджет в Warner Brothers, и теперь мы решаем организационные вопросы", — пояснил Клуни.

В проекте примут участие ключевые актёры оригинальной трилогии.

"Брэд [Питт], Мэтт [Деймон], Дон [Чидл] и Джулия [Робертс]. Они все ещё мои самые близкие друзья", — отметил актёр.

Франшиза "Одиннадцать друзей Оушена", запущенная в 2001 году, собрала в мировом прокате свыше 1,4 миллиарда долларов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
