От Унесённых ветром до Мстителей: какие фильмы стали символами своих поколений

Американское издание Collider опубликовало исследование о ключевых фильмах для каждого поколения. Аналитики выделили картины, ставшие культурным кодом для разных возрастных групп.

Для "Величайшего поколения" (1901-1927) такой работой стал фильм "Унесённые ветром". Эпопея 1939 года побила рекорды сборов и отразила дух эпохи Великой депрессии.

"Тихое поколение" (1928-1945) получило своего героя в лице Джеймса Дина. Картина "Бунтарь без причины" выразила скрытое недовольство послевоенной молодёжи.

Поколение бумеров (1946-1964) связано с феноменом "Звёздных войн". Фильм 1977 года возродил массовый интерес к кинотеатрам и создал глобальный фандом.

Для поколения X (1965-1980) символичным стало "Криминальное чтиво". Работа Тарантино с её нелинейным повествованием отразила иронию и разочарование эпохи.

Миллениалы (1981-1996) выросли на "Властелине колец: Братство кольца". Новаторские визуальные эффекты создали убедительный фэнтези-мир для молодой аудитории.

Поколение Z (1997-2012) отождествляет себя с "Мстителями: Финал". Кроссовер 2019 года воплотил любовь зумеров к кинематографическим вселенным.

Современное поколение Альфа (2013-2025) воспитано на диснеевском мультфильме "Холодное сердце". Картина 2013 года доминировала в культурном пространстве и стала семейным феноменом.