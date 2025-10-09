Забытые жемчужины кино: зрители выбрали 6 недооценённых фильмов всех времён

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пользователи Кинопоиска назвали 6 кинокартин, которые были незаслуженно забыты и ждут своих ценителей. 

Ретро кинокамера
Фото: unsplash by Jeremy Yap is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ретро кинокамера

Издание Uznayvse.ru представляет подборку фильмов, которые, по мнению аудитории Кинопоиска, оказались недооценёнными. В списке есть и триллер о мести, и антиутопия о будущем Нью-Йорка, и советская классика, и история о потерянной семье, и шпионская драма времён Холодной войны. 

Законопослушный гражданин (2009)

В ролях: Джерард Батлер, Джейми Фокс. Оценка на Кинопоиске: 8.1

Обычный инженер Клайд Шелтон теряет жену и дочь после нападения преступников. Правовая система не на его стороне — убийцы остаются на свободе. Тогда герой решает создать собственный суд, где приговор один — смерть. Его план настолько тщательно продуман, что полиция и ФБР не могут понять, как человек из тюрьмы устраивает терракты по всему городу.

Интересный факт: поначалу Джейми Фокс и Джерард Батлер должны были исполнять противоположные роли. Однако, согласно данным Кинопоиска, Батлер сам попросил поменяться ролями — ему захотелось попробовать себя в образе злодея.

Побег из Нью-Йорка (1981)

В ролях: Курт Рассел, Дональд Плезенс, Ли Ван Клиф
Оценка на Кинопоиске: 6.9

Америка будущего. Нью-Йорк превращён в огромную тюрьму без выхода. Когда президент США оказывается в заложниках у заключённых, власти вынуждены отправить туда бывшего военного по прозвищу Змей. Ему дают сутки, чтобы спасти президента, обещая свободу в случае успеха.

Любопытно, что знаменитая "компьютерная" карта Нью-Йорка на самом деле была создана вручную. На момент съёмок технологий для этого не существовало. Художники собрали макет города, покрасили его в чёрный цвет, приклеили белые линии и сняли на камеру, создавая одну из первых "цифровых" иллюзий в кино.

Три дня Кондора (1975)

В ролях: Роберт Редфорд, Фэй Данауэй, Клифф Робертсон
Оценка на Кинопоиске: 7.6

Сотрудник аналитического отдела ЦРУ выходит из офиса на обед, а вернувшись, обнаруживает всех коллег убитыми. Герой понимает, что стал частью масштабного заговора, и теперь сам — цель. У него остаётся лишь несколько телефонных линий, чтобы докопаться до истины.

Интересный факт: фильм стал единственным художественным, снятым во Всемирном торговом центре (башни-близнецы).

Париж, Техас (1984)

В ролях: Гарри Дин Стэнтон, Настасья Кински, Дин Стокуэлл
Оценка на Кинопоиске: 7.9

Мужчина по имени Трэвис возвращается из пустыни после четырёх лет молчания. Он не помнит, кто он и где был. Постепенно герой восстанавливает свою жизнь — сына, жену и те раны, которые когда-то разрушили их.

Фильм не о Париже и даже не совсем о Техасе — это история о одиночестве и надежде на новый старт. Во время съёмок произошёл забавный случай: в одной сцене персонаж Дина Стокуэлла разговаривает с женой по телефону, и по громкой связи слышно: "Джой Стоквелл, Остин ожидается с минуты на минуту". Это не сценарная шутка — жену актёра действительно звали Джой, и в тот момент она родила сына по имени Остин.

Судьба человека (1959)

В ролях: Сергей Бондарчук, Павел Полунин, Зинаида Кириенко
Оценка на Кинопоиске: 8.5

История простого шофёра, пережившего плен, потерю семьи и послевоенное одиночество. Андрей Соколов утрачивает всё, кроме внутренней доброты и человечности. Его встреча с мальчиком-сиротой становится началом новой жизни.

Фильм стал режиссёрским дебютом Сергея Бондарчука и занял 97-е место по посещаемости среди всех советских лент. Картина получила мировое признание, а сцена, где Соколов говорит мальчику: "А… на что я тебе? — А, на всю жизнь!", до сих пор вызывает мурашки.

Нечто (1982)

В ролях: Курт Рассел, Кит Дэвид, Уилфорд Бримли
Оценка на Кинопоиске: 7.9

На антарктической станции группа учёных сталкивается с инопланетным существом, способным принимать облик любого человека. Подозрительность, паранойя и холод превращают станцию в замкнутый кошмар.

Забавно, что звук антарктического ветра записали вовсе не на холодных просторах Антарктиды, а в жаркой пустыне недалеко от Палм-Спрингс, отмечает Кинопоиск. Так рождается парадокс — холод на экране создавался под палящим солнцем.

Иногда недооценённые фильмы — это не забытые картины, а те, которые просто ждут своего зрителя. Возможно, именно вы станете тем, кто оценит их по достоинству.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
