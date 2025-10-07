Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Загадка смерти Есенина: почему Сергей Безруков требует нового расследования гибели поэта

0:45
Кино

Сергей Безруков выступил с заявлением о гибели поэта Сергея Есенина.

Сергей Безруков
Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Сергей Безруков

Актёр, глубоко изучавший биографию поэта, отвергает версию о добровольном уходе из жизни.

"Когда смотрю на есенинскую биографию, на трагический конец, то, по моей глубокой убеждённости, я могу точно сказать, что это было убийство", — заявил Безруков.

Как пишет Life.ru, артист работал с материалами дела вместе с племянницей Есенина Светланой.

Актёр настаивает на необходимости нового расследования. Он предложил провести эксгумацию останков поэта для современной экспертизы.

По словам Безрукова, изученные документы не соответствуют официальной версии суицида.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
