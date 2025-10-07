Загадка смерти Есенина: почему Сергей Безруков требует нового расследования гибели поэта

Сергей Безруков выступил с заявлением о гибели поэта Сергея Есенина.
Актёр, глубоко изучавший биографию поэта, отвергает версию о добровольном уходе из жизни.
"Когда смотрю на есенинскую биографию, на трагический конец, то, по моей глубокой убеждённости, я могу точно сказать, что это было убийство", — заявил Безруков.
Как пишет Life.ru, артист работал с материалами дела вместе с племянницей Есенина Светланой.
Актёр настаивает на необходимости нового расследования. Он предложил провести эксгумацию останков поэта для современной экспертизы.
По словам Безрукова, изученные документы не соответствуют официальной версии суицида.
Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.