Загадка смерти Есенина: почему Сергей Безруков требует нового расследования гибели поэта

Сергей Безруков выступил с заявлением о гибели поэта Сергея Есенина.

Актёр, глубоко изучавший биографию поэта, отвергает версию о добровольном уходе из жизни.

"Когда смотрю на есенинскую биографию, на трагический конец, то, по моей глубокой убеждённости, я могу точно сказать, что это было убийство", — заявил Безруков.

Как пишет Life.ru, артист работал с материалами дела вместе с племянницей Есенина Светланой.

Актёр настаивает на необходимости нового расследования. Он предложил провести эксгумацию останков поэта для современной экспертизы.

По словам Безрукова, изученные документы не соответствуют официальной версии суицида.