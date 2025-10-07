Тайны биографического фильма: почему дочь Майкла Джексона отказалась участвовать в проекте об отце

Кино

Пэрис Джексон опровергла заявления актёра Колмана Доминго о её поддержке фильма об отце.

Фото: commons.wikimedia.org by INTX: The Internet & Television Expo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Майкл Джексон

27-летняя дочь Майкла Джексона пояснила свою позицию в социальной сети.

"Не нужно рассказывать людям, что я была "помощницей" на съёмках фильма, в котором у меня 0% участия", — заявила Джексон.

Она подтвердила, что знакомилась с ранней версией сценария, но отказалась от участия после игнорирования её правок.

При этом Пэрис признала, что поклонники могут положительно оценить картину. Её племянник Джаафар Джексон исполняет главную роль в фильме, что демонстрирует разное отношение членов семьи к проекту.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе. У него осталось трое детей.