Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Остановить рак одной таблеткой: наука близка, но всё время сворачивает в сторону — в чём парадокс
Итальянцы едят это перед сном — и не набирают ни грамма
Вертикальный коридор молчит: почему газ из Греции не доходит до Украины
Блогер Александра Митрошина: от миллионных доходов до банкротства — что с ней произошло
Битва гигантов: Реал готов отобрать у Барселоны немецкую звезду
Амаль тащила домой: что произошло с Джорджем Клуни после поражения на премии Тони
Слёзы на сцене: какой ценный подарок получила Клава Кока от преданного фаната
Бабушкин сундук или трендсеттер: какой винтаж покорил подиумы в сезоне зима 2025
Соседи уже закрыли дачу, а вы только начали: осенние хитрости для живого сада

Тайны биографического фильма: почему дочь Майкла Джексона отказалась участвовать в проекте об отце

0:52
Кино

Пэрис Джексон опровергла заявления актёра Колмана Доминго о её поддержке фильма об отце.

Майкл Джексон
Фото: commons.wikimedia.org by INTX: The Internet & Television Expo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Майкл Джексон

27-летняя дочь Майкла Джексона пояснила свою позицию в социальной сети.

"Не нужно рассказывать людям, что я была "помощницей" на съёмках фильма, в котором у меня 0% участия", — заявила Джексон.

Она подтвердила, что знакомилась с ранней версией сценария, но отказалась от участия после игнорирования её правок.

При этом Пэрис признала, что поклонники могут положительно оценить картину. Её племянник Джаафар Джексон исполняет главную роль в фильме, что демонстрирует разное отношение членов семьи к проекту.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе. У него осталось трое детей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Наука и техника
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Домашние животные
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Последние материалы
Животное в доме — это не только шерсть и заботы, но и встроенный кардиолог с личным психотерапевтом
Всё, что нужно знать перед поездкой на Карибы: от погоды до чаевых и безопасности на островах
Ролик, который заменяет руки массажиста: миофасциальный релиз оживляет мышцы и суставы
Искусственный интеллект научился видеть болезни ещё до их появления
Европа пахнет тестом и специями: что попробовать, чтобы почувствовать континент
Темнота, которая расширяет стены: дизайнерский трюк, переворачивающий логику интерьера
Самойлова и Джиган пугают публику: почему множатся слухи о разводе известной пары
Эти тренировки меняют не только тело, но и мозг — эффект, о котором мало кто знает
Необычная дружба на съёмочной площадке: как бывший муж Чеховой получил роль у её нового избранника
Не просто дворцы — зеркала эпох: что на самом деле рассказывают замки Луары
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.