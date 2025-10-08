Легенды советского кино: какие 3 фильма Путин называет своими любимыми картинами

4:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Кто бы мог подумать, что три культовых фильма оказали такое влияние на президента РФ Владимира Путина. Узнайте о его любимых кинолентах.

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Киноплёнка

7 октября Владимиру Путину исполнилось 73 года. В честь этой даты авторы издания uznayvse.ru решили не вспоминать в очередной раз фильм "Кремлёвский волшебник" (2025) с Джудом Лоу или многочисленные документальные ленты.

Вместо этого — обратили внимание на кинокартины, которые сам президент действительно ценит. Какие фильмы входят в число его личных фаворитов? Без предположений и слухов — только те, которые он сам называл своими любимыми. В подборке — масштабная экранизация, советская классика и картина, повлиявшая на судьбу будущего лидера страны.

"Война и мир" (1965)

В ролях: Сергей Бондарчук, Людмила Савельева, Вячеслав Тихонов, Олег Табаков.

Оценка на Кинопоиске: 8.1

Монументальная работа, растянувшаяся почти на семь лет и потребовавшая не только огромных ресурсов, но и невероятного творческого напряжения. Советская версия "Войны и мира" - это не просто экранизация романа Толстого, а настоящий национальный эпос, где каждый кадр напоминает живописное полотно, а сцены сражений до сих пор производят сильнейшее впечатление.

Сам Владимир Путин во время одной из "прямых линий" называл этот фильм шедевром и признавался, что видел и британскую адаптацию, однако считает, что именно Бондарчук сумел точнее передать дух произведения Толстого.

"Чапаев" (1934)

В ролях: Борис Бабочкин, Леонид Кмит, Варвара Мясникова

Оценка на Кинопоиске: 7.8

"Какой любимый фильм? "Чапаев", конечно", — сказал Путин в эфире "прямой линии" в 2014 году.

Эта картина по праву считается народной классикой, которую с любовью помнят несколько поколений зрителей. Живой, харизматичный главный герой, драматичная развязка и мощный эмоциональный посыл сделали "Чапаева" настоящим символом эпохи. Когда фильм вышел, он стал легендой не только среди взрослых зрителей, но и среди советских мальчишек, мечтавших о подвиге и службе Родине.

Любопытная деталь: в сценах, где герой Бориса Бабочкина мчится верхом, лошади на самом деле не было — актёр сидел на табурете, а камера создавала иллюзию движения. И выглядит всё невероятно реалистично!

"Щит и меч" (1968)

В ролях: Станислав Любшин, Георгий Мартынюк, Валентина Титова

Оценка на Кинопоиске: 8.5

Этот фильм стал для Путина судьбоносным. После просмотра "Щита и меча" будущий президент, по данным Кинопоиска, решил связать жизнь со службой в разведке.

Сюжет рассказывает о незримом фронте — о тех, кто действует в тени, но рискует не меньше, чем солдаты на поле боя. Главный герой внедряется в ряды противника, ведёт двойную жизнь и постоянно рискует собой ради победы. Это глубокая, эмоциональная история, в которой главное — не перестрелки, а сила духа и верность долгу.

Песня "С чего начинается Родина" в исполнении Марка Бернеса, звучащая в фильме, до сих пор считается одной из самых трогательных композиций, связанных с военной темой.

Эти три картины сняты в разное время и принадлежат к разным жанрам, но их объединяет одно — они производят сильное впечатление и оставляют след в душе зрителя. Неудивительно, что именно их выделяет президент.

А если вы вдруг не видели хотя бы одну из этих лент — самое время восполнить этот пробел.