Легенды советского кино: какие 3 фильма Путин называет своими любимыми картинами

Кто бы мог подумать, что три культовых фильма оказали такое влияние на президента РФ Владимира Путина. Узнайте о его любимых кинолентах.
7 октября Владимиру Путину исполнилось 73 года. В честь этой даты авторы издания uznayvse.ru решили не вспоминать в очередной раз фильм "Кремлёвский волшебник" (2025) с Джудом Лоу или многочисленные документальные ленты.
Вместо этого — обратили внимание на кинокартины, которые сам президент действительно ценит. Какие фильмы входят в число его личных фаворитов? Без предположений и слухов — только те, которые он сам называл своими любимыми. В подборке — масштабная экранизация, советская классика и картина, повлиявшая на судьбу будущего лидера страны.
В ролях: Сергей Бондарчук, Людмила Савельева, Вячеслав Тихонов, Олег Табаков.
Оценка на Кинопоиске: 8.1
Монументальная работа, растянувшаяся почти на семь лет и потребовавшая не только огромных ресурсов, но и невероятного творческого напряжения. Советская версия "Войны и мира" - это не просто экранизация романа Толстого, а настоящий национальный эпос, где каждый кадр напоминает живописное полотно, а сцены сражений до сих пор производят сильнейшее впечатление.
Сам Владимир Путин во время одной из "прямых линий" называл этот фильм шедевром и признавался, что видел и британскую адаптацию, однако считает, что именно Бондарчук сумел точнее передать дух произведения Толстого.
В ролях: Борис Бабочкин, Леонид Кмит, Варвара Мясникова
Оценка на Кинопоиске: 7.8
"Какой любимый фильм? "Чапаев", конечно", — сказал Путин в эфире "прямой линии" в 2014 году.
Эта картина по праву считается народной классикой, которую с любовью помнят несколько поколений зрителей. Живой, харизматичный главный герой, драматичная развязка и мощный эмоциональный посыл сделали "Чапаева" настоящим символом эпохи. Когда фильм вышел, он стал легендой не только среди взрослых зрителей, но и среди советских мальчишек, мечтавших о подвиге и службе Родине.
Любопытная деталь: в сценах, где герой Бориса Бабочкина мчится верхом, лошади на самом деле не было — актёр сидел на табурете, а камера создавала иллюзию движения. И выглядит всё невероятно реалистично!
В ролях: Станислав Любшин, Георгий Мартынюк, Валентина Титова
Оценка на Кинопоиске: 8.5
Этот фильм стал для Путина судьбоносным. После просмотра "Щита и меча" будущий президент, по данным Кинопоиска, решил связать жизнь со службой в разведке.
Сюжет рассказывает о незримом фронте — о тех, кто действует в тени, но рискует не меньше, чем солдаты на поле боя. Главный герой внедряется в ряды противника, ведёт двойную жизнь и постоянно рискует собой ради победы. Это глубокая, эмоциональная история, в которой главное — не перестрелки, а сила духа и верность долгу.
Песня "С чего начинается Родина" в исполнении Марка Бернеса, звучащая в фильме, до сих пор считается одной из самых трогательных композиций, связанных с военной темой.
Эти три картины сняты в разное время и принадлежат к разным жанрам, но их объединяет одно — они производят сильное впечатление и оставляют след в душе зрителя. Неудивительно, что именно их выделяет президент.
А если вы вдруг не видели хотя бы одну из этих лент — самое время восполнить этот пробел.
