Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Литры, которых нет: как заправки наживаются на тех, кто любит до щелчка
Мустокулура тает во рту: раскроем старинный рецепт хрустящего греческого печенья
Долговая нагрузка: как 50% дохода решают судьбу вашей будущей ипотеки
Огород без боли и усталости: вот как заставить землю работать и приносить урожай
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Новый спорт, который захватывает мир: падел-теннис взрывает фитнес-клубы и сердца игроков
Враг №1 для вашего здоровья: как обычная вода из пластиковых бутылок вызывает болезни
Европа без суеты: 6 городов, которые стоит посетить этой осенью
Кожа тоже устаёт: почему пауза в уходе нужна так же, как сон телу или отпуск разуму

Легенды советского кино: какие 3 фильма Путин называет своими любимыми картинами

4:05
Кино

Кто бы мог подумать, что три культовых фильма оказали такое влияние на президента РФ Владимира Путина. Узнайте о его любимых кинолентах.

Киноплёнка
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Киноплёнка

7 октября Владимиру Путину исполнилось 73 года. В честь этой даты авторы издания uznayvse.ru решили не вспоминать в очередной раз фильм "Кремлёвский волшебник" (2025) с Джудом Лоу или многочисленные документальные ленты.

Вместо этого — обратили внимание на кинокартины, которые сам президент действительно ценит. Какие фильмы входят в число его личных фаворитов? Без предположений и слухов — только те, которые он сам называл своими любимыми. В подборке — масштабная экранизация, советская классика и картина, повлиявшая на судьбу будущего лидера страны.

"Война и мир" (1965)

В ролях: Сергей Бондарчук, Людмила Савельева, Вячеслав Тихонов, Олег Табаков.
Оценка на Кинопоиске: 8.1

Монументальная работа, растянувшаяся почти на семь лет и потребовавшая не только огромных ресурсов, но и невероятного творческого напряжения. Советская версия "Войны и мира" - это не просто экранизация романа Толстого, а настоящий национальный эпос, где каждый кадр напоминает живописное полотно, а сцены сражений до сих пор производят сильнейшее впечатление.

Сам Владимир Путин во время одной из "прямых линий" называл этот фильм шедевром и признавался, что видел и британскую адаптацию, однако считает, что именно Бондарчук сумел точнее передать дух произведения Толстого.

"Чапаев" (1934)

В ролях: Борис Бабочкин, Леонид Кмит, Варвара Мясникова
Оценка на Кинопоиске: 7.8

"Какой любимый фильм? "Чапаев", конечно", — сказал Путин в эфире "прямой линии" в 2014 году.

Эта картина по праву считается народной классикой, которую с любовью помнят несколько поколений зрителей. Живой, харизматичный главный герой, драматичная развязка и мощный эмоциональный посыл сделали "Чапаева" настоящим символом эпохи. Когда фильм вышел, он стал легендой не только среди взрослых зрителей, но и среди советских мальчишек, мечтавших о подвиге и службе Родине.

Любопытная деталь: в сценах, где герой Бориса Бабочкина мчится верхом, лошади на самом деле не было — актёр сидел на табурете, а камера создавала иллюзию движения. И выглядит всё невероятно реалистично!

"Щит и меч" (1968)

В ролях: Станислав Любшин, Георгий Мартынюк, Валентина Титова
Оценка на Кинопоиске: 8.5

Этот фильм стал для Путина судьбоносным. После просмотра "Щита и меча" будущий президент, по данным Кинопоиска, решил связать жизнь со службой в разведке.

Сюжет рассказывает о незримом фронте — о тех, кто действует в тени, но рискует не меньше, чем солдаты на поле боя. Главный герой внедряется в ряды противника, ведёт двойную жизнь и постоянно рискует собой ради победы. Это глубокая, эмоциональная история, в которой главное — не перестрелки, а сила духа и верность долгу.

Песня "С чего начинается Родина" в исполнении Марка Бернеса, звучащая в фильме, до сих пор считается одной из самых трогательных композиций, связанных с военной темой.

Эти три картины сняты в разное время и принадлежат к разным жанрам, но их объединяет одно — они производят сильное впечатление и оставляют след в душе зрителя. Неудивительно, что именно их выделяет президент.

А если вы вдруг не видели хотя бы одну из этих лент — самое время восполнить этот пробел.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Домашние животные
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Метро под боком, но не всё так удобно: вот какие мелочи играют против жильцов
Недвижимость
Метро под боком, но не всё так удобно: вот какие мелочи играют против жильцов
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Домашние животные
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
Мустокулура тает во рту: раскроем старинный рецепт хрустящего греческого печенья
Долговая нагрузка: как 50% дохода решают судьбу вашей будущей ипотеки
Огород без боли и усталости: вот как заставить землю работать и приносить урожай
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Новый спорт, который захватывает мир: падел-теннис взрывает фитнес-клубы и сердца игроков
Враг №1 для вашего здоровья: как обычная вода из пластиковых бутылок вызывает болезни
Европа без суеты: 6 городов, которые стоит посетить этой осенью
Кожа тоже устаёт: почему пауза в уходе нужна так же, как сон телу или отпуск разуму
Заезжай и живи: о чём на самом деле молчат продавцы квартир с готовой отделкой
Легенды советского кино: какие 3 фильма Путин называет своими любимыми картинами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.