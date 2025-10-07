Необычная дружба на съёмочной площадке: как бывший муж Чеховой получил роль у её нового избранника

Гурам Баблишвили, бывший муж Анфисы Чеховой, присоединился к съёмкам фильма её жениха Александра Златопольского.
Картина "Идеально несовместимы" стала площадкой для необычного сотрудничества.
"Хочу признаться, как я получил роль. На самом деле надо быть открытым, надо быть естественным, надо быть тем, кто ты есть", — объяснил Баблишвили.
Актёр подчеркнул, что продюсеры сами находят тех, кто соответствует требованиям.
Чехова демонстрирует гармоничные отношения между бывшим и нынешним партнёрами. Мужчины самостоятельно встречаются и проводят время вместе. Такая ситуация вызвала неоднозначную реакцию в обществе.
Телеведущая регулярно публикует видео со съёмочной площадки. Ролики подтверждают рабочий настрой всей команды. Проект объединил не только влюблённых, но и мать детей Златопольского Наталью Донскую.
