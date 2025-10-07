Фильм Нолана без компьютерной графики: почему его называют самым масштабным проектом в истории кино

Канадский актёр Шон Эйвери раскрыл подробности съёмок новой картины Кристофера Нолана "Одиссея". Артист, исполняющий второстепенную роль, отметил необычный подход режиссёра к производству.
Эйвери подтвердил, что съёмки проходили в пяти европейских странах без применения компьютерной графики.
"Это самый масштабный фильм в истории. Мы снимали "Одиссею" в пяти разных странах. Никакой компьютерной графики, никакого зелёного экрана", — заявил актёр.
Производство включало натурные съёмки на Сицилии, в Исландии, Греции и Шотландии. Такой подход создал эффект полного погружения, по словам Эйвери.
Премьера фильма с участием Мэтта Деймона и Тома Холланда запланирована на 17 июля 2026 года.
