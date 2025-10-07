Фильм Нолана без компьютерной графики: почему его называют самым масштабным проектом в истории кино

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:52
Кино

Канадский актёр Шон Эйвери раскрыл подробности съёмок новой картины Кристофера Нолана "Одиссея". Артист, исполняющий второстепенную роль, отметил необычный подход режиссёра к производству.

Кристофер Нолан
Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кристофер Нолан

Эйвери подтвердил, что съёмки проходили в пяти европейских странах без применения компьютерной графики.

"Это самый масштабный фильм в истории. Мы снимали "Одиссею" в пяти разных странах. Никакой компьютерной графики, никакого зелёного экрана", — заявил актёр.

Производство включало натурные съёмки на Сицилии, в Исландии, Греции и Шотландии. Такой подход создал эффект полного погружения, по словам Эйвери.

Премьера фильма с участием Мэтта Деймона и Тома Холланда запланирована на 17 июля 2026 года.

