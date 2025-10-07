Collider назвал Чернобыль лучшим: что смотреть, если вы любите короткие сериалы

Издание Collider опубликовало рейтинг лучших оригинальных мини-сериалов.
Первое место в списке занял проект канала HBO "Чернобыль", посвящённый аварии на атомной электростанции.
"Чернобыль", состоящий всего из пяти эпизодов, по-прежнему остаётся выдающимся событием в современном телеповествовании", — отмечает издание.
Сериал получил высокие оценки на IMDb и Rotten Tomatoes, а также множество престижных наград.
Вторую и третью позиции рейтинга заняли военная драма "Братья по оружию" и шахматный триллер "Ход королевы". Замыкает десятку мини-сериал "Гордость и предубеждение" производства BBC 1995 года.
Эксперты подчёркивают, что мини-сериалы позволяют создавать ёмкие высказывания с глубокой проработкой характеров. Такой формат требует тщательной продуманности сюжета и умения рассказывать истории максимально кратко, но убедительно.
Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.