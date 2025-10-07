Тейлор Свифт о новом фильме: почему Битва за битвой Андерсона произвела на неё особое впечатление

Кино

Тейлор Свифт в интервью выразила восхищение новым фильмом Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой".

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тейлор Свифт

Певица подробно прокомментировала актёрские работы в картине, вышедшей в мировой прокат.

"Нам так повезло жить в одно время с Полом Томасом Андерсоном", — заявила Свифт.

Она отдельно отметила игру Чейз Инфинити и Тейаны Тейлор, а также выразила особое впечатление от работы Леонардо ДиКаприо в фильме.

Сюжет картины рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, который сталкивается с похищением дочери своим давним противником. Для спасения дочери герой вынужден обратиться к прежним соратникам по борьбе.