Тейлор Свифт о новом фильме: почему Битва за битвой Андерсона произвела на неё особое впечатление

Тейлор Свифт в интервью выразила восхищение новым фильмом Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой".
Певица подробно прокомментировала актёрские работы в картине, вышедшей в мировой прокат.
"Нам так повезло жить в одно время с Полом Томасом Андерсоном", — заявила Свифт.
Она отдельно отметила игру Чейз Инфинити и Тейаны Тейлор, а также выразила особое впечатление от работы Леонардо ДиКаприо в фильме.
Сюжет картины рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, который сталкивается с похищением дочери своим давним противником. Для спасения дочери герой вынужден обратиться к прежним соратникам по борьбе.
